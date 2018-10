Hallaron dos nuevas pistas y los robots acuáticos intentan verificarlas

Lunes, 22 de octubre de 2018

Con estos nuevos puntos ya son 20 los contactos detectados por la empresa Ocean Infinity.





El buque Seabed Constructor avanza en el intento de verificar el probable vínculo entre los dos últimos contactos detectados y el ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre. Al punto de interés 19, hallado el domingo al norte del área 6, se le sumó este lunes el indicio número 20, ubicado a 911 metros de profundidad en el sector de cañadones del área 2. Con condiciones meteorológicas favorables, se esperaban los resultados de ambas investigaciones.



Los contactos fueron calificados de categoría C, de "fuerte probabilidad de coincidencia" con el submarino, según la escala de 5 grados con la que trabaja Ocean Infinity y que va de la A (identificación del navío) a la E (elemento sin interés).



El mismo grado C tenían los 18 puntos anteriores ya descartados en esta segunda fase del operativo de búsqueda que se inició el 7 de setiembre. La mayoría de los elementos encontrados resultaron ser formaciones rocosas, además de un pesquero y redes de pesca. La verificación se realiza con la inmersión del ROV hasta el lecho marino donde se encuentra el indicio detectado.





A través de la imagen que viaja desde el fondo del mar a través de un cable coaxil hasta la cubierta del buque noruego, se permite concluir, en la sala de comandos, si se trata o no de algún elemento que pertenezca al submarino.



Del procedimiento participan tanto los tres veedores de la Armada como los cuatro familiares que representan a la tripulación del ARA San Juan. Como adelantó Clarín, en esta nueva fase no se buscan solo figuras que coincidan en tamaño y volumen con el submarino sino cualquier elemento que los sonares de los vehículos autónomos submarinos (AUV) detecten como extraño al sitio donde es detectado.





Desde el viernes, la búsqueda se extendió al área 10, más cercana al continente. Durante la madrugada del lunes, dos de los AUV realizaron barridos en los cañadones de las áreas 4 y 5, una suerte de ríos submarinos de difícil acceso. Y por la mañana, el Seabed Constructor, que el domingo cargó elementos llevados desde Puerto Belgrano por el destructor La Argentina, desplegó cada uno de los 5 AUV en un área distinta. Así logró barrer simultáneamente las zonas 1, 2, 4, 5, 7 y 8.



En un extremo de un cañadón del área 2, una de las primeras inspeccionadas por Ocean Infinity, fue detectado el último punto de interés, el número 20. Por hallarse más cercano al buque, iba a tener prioridad en el rastrillaje con los ROV.