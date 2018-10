Me sorprendió la relación entre Laurita y Cabré” Lunes, 22 de octubre de 2018 La protagonista de “Morir de Amor” contó que se sorprendió con la relación de su excompañero en Sugar y la jurado del Bailando, y reveló que le mandó un mensaje apenas se enteró.

En nota con Marcelo Polino en su programa de Radio Mitre, Griselda Siciliani habló de “Morir de amor”, la miniserie de Telefe que protagoniza. Además, se refirió a la relación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, su ex compañero en la obra Sugar.



Luego de estrenar “Morir de amor”, la miniserie de 12 capitulos que protagoniza junto a Esteban Bigliardi en la pantalla de Telefe, Siciliani dijo: “Estoy muy orgullosa de lo que hicimos. Es impresionante lo que hizo todo el equipo“.



“Todas las actrices pusieron el cuerpo y arriesgaron a fondo“, aseguró sobre sus compañeras de elenco, entre ellas Nacha Guevara, quien participó en el primer capítulo y fue brutal, Brenda Gandini y Sofía Gala.



Luego, consultada sobre el “poliamor”, que explotó en las últimas semanas por la relación que Florencia Peña tiene con su pareja, opinó: “Es un término que viene de hace mucho tiempo”, dijo restándole novedad al asunto. Y agregó: “Yo siento que en las parejas, que no tiene por qué ser de a dos, hay pautas y son privadas, y todo vale. Siempre y cuando todos estén de acuerdo“.



“Yo le creo a Flor y creo que ella es muy evolucionada“, remarcó en “Polino auténtico”.



Sobre las críticas que recibió Peña por haber elegido este tipo de relación amorosa, Griselda dijo: “Flor es trabajadora. No se queda en la casa, le pone el cuerpo a todo. Eso la ha salvado siempre. Es buena gente. Pase lo que pase, es el Ave Fénix. Hay algo que la salva de todo, su talento y su capacidad de trabajo“.



En otro orden de ideas, cuando Polino le preguntó por su relación con Laurita Fernández, quien tomó su lugar en la obra Sugar, dijo: “Con Laura no tuvimos mucho vínculo. Yo me fui y ella entró. Nos vimos pocas veces y tuvimos la mejor. Yo la ayudé con todo lo que podía esos días que ella estaba entrenando, para que ella aprendiera el recorrido detrás del escenario“.



Respecto al romance de la jurado del Bailando con Nicolás Cabré, tiró: “Me re sorprendió. Yo lo veía a él en otro plano“. Y agregó: “Le escribí a Nico y le dije ‘agradeceme, soy la madrina del noviazgo. Gracias a mi, a que me fui, tenés novia’ y se reía“.



Por último, la actriz contó que está soltera y que tiene la intención de alejarse un poco del teatro y la televisión para descansar: “Voy a intentar parar un poco. Vengo de una seguidilla muy larga, ya no me acuerdo de qué es el tiempo libre. Hay un montón de propuestas, si alguna me gusta me tiento y lo hago“, cerró.