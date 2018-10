El fuerte y reflexivo mensaje de Jimena Barón en el Día de la Madre

Lunes, 22 de octubre de 2018

La artista recordó sus momentos más oscuros tras la muerte de su padre y su separación de Daniel Osvaldo, e instó a las mujeres a que luchen para cumplir sus sueños.



En el Día de la Madre, Jimena Barón recordó cómo fue transitar su separación de Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison, y cómo logró salir adelante tras momentos difíciles.



“Vivíamos en Italia y cuando Morrison tenia 8 meses le compré esta batería pensando que con él podía formar mi banda. A pesar de pedirle que se concentre así no se iba nuestro público imaginario, el mucho no se copó y yo no pude explayar mis dotes de cantante”, escribió Jimena en su cuenta de Instagram.



“Después la vida y en gran parte el sistema machista que nos maneja consciente o inconscientemente, me hicieron creer que ya era mamá y que era tarde para cumplir mis sueños. Debía quedarme en el hogar siendo una buena ama de casa acompañando al hombre que elegí (él si, libre de hacer lo que se le cante el ogt… en todo sentido, ya saben)”, remarcó en referencia a su expareja, el exfutbolista Daniel Osvaldo, padre de Momo.



Y siguió: “Más tarde mi vida colapsó, murió mi papá ahogado, el hombre por el que dejé todo y me quede haciendo budines en casa se tomó el palo sin avisar, me enteré por el noticiero lo que estaba pasando, con tatuaje de amor incluido (sutil). Mi vida era una mierda y el tanque de esperanza estaba completamente vacío. Agregale que la prensa me fajaba y hasta se cagaban de risa. Hermoso todo”, dijo sin mencionar a Militta Bora, indicaba como la tercera en discordia entre la pareja en ese momento.



Luego, la actriz y cantante habló de su mánager y de cómo logró cumplir su sueño. “Un día, también de mierda, me cruzo con @lucasbiren quien a pesar de verme cabizbaja me avisa que yo iba a sacar un disco. Se ocupa, lo logra. Sale ‘La Tonta’. Sin expectativas, solo quería cumplir un sueño propio e inmenso, era algo para mí. ‘La Tonta’ revienta por el aire, y yo me planteo si estoy lista, si puedo hacerme cargo de lo que tanto quería, no me lo esperaba”, explicó.



“Nosotros no nos conocemos, tal vez ustedes a mi, pero yo a ustedes no. Ustedes cumplieron mi sueño. Me levantaron del piso y hoy me paran en el piso del teatro Opera a vivir el día de la madre mas maravilloso de mi vida. Si pudieran sentir lo que yo siento, si lo pudiera explicar… no tengo palabras”, comentó la actriz emocionada por el show que estaba apunto de brindar.



Y agregó: “Solo quiero que sepan, sobre todo las mujeres, nunca es tarde para nada, y atención, nos quieren tirar para abajo por que arriba somos un huracán y se ve que a algunos les da mucho miedo. ¡Sean huracanas de sus vidas, no se van a arrepentir nunca!“. “GRACIAS DE TODO CORAZÓN y feliz día de la madre a todas las mamás huracán ♥️”, concluyó.