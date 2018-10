Pidieron que revoque la absolución de Carlos Menem en la causa armas Lunes, 22 de octubre de 2018 El ex presidente fue beneficiado semanas atrás en el caso por la venta ilegal a Croacia y Ecuador.





El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia que revoque la absolución de Carlos Menem en la causa por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Lo hizo al presentar la apelación del fallo que a principios de octubre había dictado la Cámara a favor del ex presidente, pese a que estaba condenado a 7 años y medio de prisión.



Según el dictamen, al que tuvo acceso Clarín, la absolución de la Cámara “causa un agravio concreto a este Ministerio Público Fiscal en tanto tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad".



En su escrito, Pleé agrega que “corresponde revocar la sentencia que al declarar extinguida la acción penal por prescripción, desconoció lo resuelto por la Corte Suprema en su anterior intervención en la misma causa e importó un exceso de la competencia devuelta a los jueces de grado.”



“Esta Fiscalía sostiene que la duración de este proceso está justificada por la complejidad del asunto -calificación que ha que quedado fuera de controversia- y en virtud de los compromisos asumidos por la Argentina al suscribir convenios contra la corrupción por lo cual no se ha vulnerado la garantía en cuestión. Ello, al margen del tiempo que pudo insumir la actividad desplegada por las defensas, que en definitiva se explica por la complejidad del asunto y el ejercicio del derecho de defensa”, añade.



Por eso, en su dictamen, el fiscal le pide a la Corte “que deje sin efecto la sentencia por esta vía impugnada y se dicte una nueva de acuerdo a derecho”.



El 4 de octubre pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal absolvió a Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. La decisión la tomó la sala de ese tribunal de alzada integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques por considerar que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para tener una condena firme en una juicio que empezó en 1995, es decir hace 23 años, explicaron las fuentes.



De esta forma, el tribunal no decidió sobre el fondo del tema, es decir si Menem es culpable o inocente por el contrabando de 6.500 toneladas de armas. Hasta el día de hoy al Ejército aún le faltan 36 cañones que el gobierno de Menem envió a Croacia durante la guerra de los Balcanes.