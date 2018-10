“Pido justicia y que ellos no salgan nunca más de ahí adentro” Lunes, 22 de octubre de 2018 Yanina se refirió de esa manera a los tíos de su hija, que son los principales sospechosos del crimen.



"Pido justicia y que ellos no salgan nunca más de ahí adentro", dijo este lunes Yanina, la mamá de Sheila Ayala, la nena de 10 años que fue encontrada el jueves dentro de una bolsa entre dos medianeras en el Barrio Trujui de la localidad bonaerense de San Miguel.



Con esas palabras se refirió a los tíos de la chiquita, Leonela Abigail Ayala (25) y su pareja Fabián Ezequiel González Rojas (24), quienes, según el fiscal, "idearon un plan común para causar la muerte de la menor".





"Yo tenía la ilusión, la esperanza de que mi hija estuviera viva", sostuvo Yanina esta mañana desde la puerta de su casa, en diálogo con los medios de prensa presentes en el lugar.



Consideró, además, que "la Policía no actuó en el momento". "Traen un perro buscando gente viva, por qué no trajeron un perro que rastree otras personas que hayan fallecido", dijo.



Sheila desapareció el domingo 14 al mediodía cuando estaba jugando en la puerta de su casa ubicada en el Barrio Trujui, de San Miguel.



Un testigo del caso declaró que alguien llamó a la nena por su nombre y respondió: "Tía ya voy". Esa fue lo último que se supo de la nena hasta el jueves, cuando la Policía encontró su cuerpo en el hueco entre las medianeras.



Una de las paredes lindaba con el departamento de los tíos de Sheila, ahora detenidos y acusados de ser los autores del crimen.





En su declaración, Leonela aseguró que el domingo que desapareció Sheila había abandonado la casa entre las 12 y las 18. "No se puede desligar del crimen, ella también estaba", opinó hoy Yanina.