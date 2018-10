Citan a indagatoria a los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés” García Lunes, 22 de octubre de 2018 Los dos dirigentes radicales fueron mencionados por José López cuando declaró como “arrepentido”.

Los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique "Japonés" García, ambos históricos dirigentes del radicalismo, fueron citados por el juez federal Claudio Bonadio para declarar en la causa por los cuadernos de la corrupción.



Según publica hoy el portal Infobae, la mención a los ex jefes comunales no fue por parte del chofer Oscar Centeno sino por el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, quien señaló en la causa que "en el 2013 aparece en escena Sergio Massa como candidato sorpresa y ahí aparece un condimento nuevo, había que darle respaldo a las agrupaciones que no tuvieran intendente que no jugara para Frente para la Victoria. En este contexto De Vido y Baratta me dicen hay que hacer la recaudación y el que va a concentrar va a ser Abal Medina, a quien lo ponen a cargo del distrito de San Martín para que coordinara a los grupos no tuvieran intendente que jugara para Frente para la Victoria. Me llamó Abal Medina para que colaborara con eso, se lo consulte a la presidenta y me dijo "hay que poner todo para ganarle a ese traidor", refiriéndose a Sergio Massa".



José López continuó con el relato: "Así fue como tuve una participación política, coordinando con las agrupaciones. Me reuní con Ivoskus en la casa del japonés García, le planteé la necesidad de apoyo, e Ivoskus me contestó que debíamos resolver un tema logístico, y me dijo que necesitaba 5 millones de pesos. Así dentro del listado que teníamos que habíamos hablado con Wagner, se seleccionó uno y ese pagó los 5 millones que se necesitaban. No recuerdo cual era la empresa. Alrededor de 100 millones de pesos en total junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la campaña 2013".



Por ese motivo, Ivoskus declarará este lunes, el mismo día de indagatoria de Julián Álvarez, ex secretario de Justicia kirchnerista y miembro de la mesa de conducción de La Cámpora. En tanto García declarará este martes, una hora antes que el diputado nacional Máximo Kirchner, según informa Infobae.



De los nombrados por López -y que originaron la citación de Ivoskus y García- ya fueron procesados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su segundo Roberto Baratta y el empresario Carlos Wagner. En tanto, el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue indagado y aún no se resolvió su situación procesal.