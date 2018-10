Investigan por presunto lavado al viudo del diseñador de moda Carlos Di Domenico Lunes, 22 de octubre de 2018 La investigación es contra el ex ministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo.



El juez Federal Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello avanzan en una investigación contra el ex ministro de Economía santacruceño Juan Manuel Campillo por presunto lavado de dinero a partir de una denuncia surgida en el marco de una demanda laboral contra su fallecido esposo, el diseñador de ropa Carlos Di Domenico.



Campillo, de bajo perfil público, quedó complicado en los últimos días por una declaración testimonial prestada por una ex apoderada de Di Domenico en Italia llamada Anna Putrino, según revelaron fuentes judiciales.



Incluso los familiares de Di Domenico sospechan de las causas de la muerte del modisto, supuestamente fallecido a causa de una leucemia.



De estrecha relación con el fallecido presidente Néstor Kirchner en los tiempos en los que éste era gobernador de la provincia de Santa Cruz, Campillo fue denunciado penalmente por la actual funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Florencia Arietto, abogada de dos empleadas despedidas por el modisto.



El presunto caso de lavado investigado incluiría el desvío de fondos de origen ilícito a un banco de Andorra -tal como ocurrió en otros casos de supuesta corrupción kirchnerista- y hasta incluso a través de otra entidad bancaria suiza.





Campillo fue secretario de Hacienda en Santa Cruz con Kirchner como gobernador, luego ministro de Economía con Daniel Peralta a cargo del Poder Ejecutivo provincial y en 2009 abandonó ese cargo y fue designado en el Organismo de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).



Por sus funciones en la gobernación santacruceña se cree que Campillo tuvo injerencia en el manejo de los famosos 500 millones de dólares que Kirchner derivó al exterior luego de haber cobrado un juicio por regalías petroleras mal liquidadas por la Nación en la década del 90.



Di Domenico murió en mayo de este año. Entre sus clientas más famosas se encontraban Teté Coustarot y Susana Giménez.