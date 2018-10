Horóscopo para hoy 22 de octubre de 2018 Lunes, 22 de octubre de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

La Luna en Aries, desfavorable con Saturno, indica que acusará más personalmente la difícil situación profesional, pues entraña una gran reestructuración.



TAURO

Aunque disfruta de gran capacidad para tomar determinaciones positivas, no es momento oportuno para abordar dificultades, pues se agudizarían.



GÉMINIS

Tal vez, no pueda dedicarse a un asunto de su interés, debido a problemas económicos. Debe administrar muy bien sus recursos, pues es período difícil en temas de dinero.



CÁNCER

Son tiempos problemáticos para sus relaciones. En especial, evite hoy relaciones de importancia en el ámbito profesional. Mucho cuidado con una colaboración.



LEO

Tendencia a un estado anímico algo bajo, seguramente debido a las preocupaciones que le causan los problemas en el ámbito laboral. Vigile la salud.



VIRGO

Tal vez, durante esta época debe asumir responsabilidades respecto a un ser querido en dificultades. Ello puede incidir en estos momentos en el presupuesto doméstico.



LIBRA

Atención a la pareja, ya que podría verse más afectada por problemas que conciernen a la familia, a la vivienda o, tal vez, a un cambio de residencia.



ESCORPIO

Debe ser muy cauto en la necesaria reestructuración actual de su actividad, ya que puede crear conflicto con alguna relación de índole laboral.



SAGITARIO

Un asunto beneficioso para los hijos puede verse obstaculizado o, incluso, impedido por razones económicas. Debe ser muy cauto en temas de dinero.



CAPRICORNIO

Saturno a Capricornio, desfavorable con la Luna, aconseja mucha prudencia, pues dificultades de índole personal tienden a repercutir en la familia.



ACUARIO

Es un período difícil para Acuario, ya que puede verse afectado anímicamente por problemas que toman vigencia desde hace unos meses. Procure cuidarse.



PISCIS

Es un periodo propicio a que Piscis planee proyectos importantes para su futuro. Ahora bien, cuidado con los gastos que pudieran generar en estos momentos.