El ex intendente Juan Faraone fue trasladado a Buenos Aires Lunes, 22 de octubre de 2018 Desde Gendarmería Nacional informaron a Sudamericana que el ex intendente de Empedrado Juan Faraone fue trasladado en las últimas horas a Buenos Aires, donde quedó a disposición del Juez Sergio Torres.

El magistrado que tiene a cargo las acciones en el marco del Operativo Sapucay tomará declaración al ex funcionario, que quedaría detenido y por el momento no regresaría a Corrientes.



El sorpresivo procedimiento de Gendarmería Nacional se llevó adelante en la mañana del viernes, en varios puntos de la Capital y del interior de la provincia. Según informó el Jefe de la Agrupación Nº3 dependiente del Escuadrón 48 de la Gendarmería, Juan José Karacic, en esa oportunidad todo estuvo vinculado a la causa “Sapucay” que logró apresar la semana pasada a uno de los narcos más buscados, Federico “Morenita” Marín.



Juan Manuel Faraone es fue intendente de la localidad de Empedrado por dos períodos. El primero fue desde 1991-1993 (en ese entonces los mandatos eran de dos años) y fue reelecto cumpliendo funciones desde 1993-1997.



El ex funcionario vive hace más de 15 años en la Capital y su vivienda (ubicada por Av. Maipú y Alta Gracia) fue allanada por las fuerzas de seguridad.



Luego de los diferentes allanamientos realizados Sudamericana confirmó que también detuvieron a la hija y al ex yerno del ex intendente de Empedrado, así como a dos personas vinculadas a una fuerza de seguridad. Por otra parte en dicha localidad efectivos de Gendarmería Nacional allanaron oficinas y un supermercado que pertenecerían al ex jefe comunal de la perla del Paraná.



En la mañana de este lunes esta emisora confirmó que Faraone fue trasladado a Buenos Aires para ser puesto a disposición del juez Torres, con la posibilidad de que quede detenido.