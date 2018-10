Corrientes participó del encuentro del Consejo Federal de Salud

Lunes, 22 de octubre de 2018

Cobertura universal, salud mental y medicina familiar fueron los ejes de la reunión. Además se desarrolló sobre modelo de atención, sistemas de información, regionalización, compra conjunta de medicamentos, recupero y especialidades esenciales.







La reunión del año del Consejo Federal de Salud (COFESA) se desarrolló durante dos días en la ciudad de San Juan. El encuentro fue presidido por el Secretario de Gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, junto a sus pares provinciales y funcionarios de las carteras sanitarias.



Por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, participaron la directora de Formación de Profesionales de la Salud, Patricia Gómez de la Fuente; la directora de Atención Primaria de la Salud Interior, Mirtha Capeletti; la directora de Nutrición Iliana Tognola, la directora de la Unidad Ejecutora Provincial, Adriana Jordan y el director de Sistemas, Fabián Medina.



Cabe mencionar que el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, viajaba para participar junto a mis pares provinciales, y ante una infundada versión que puso en duda la implementación del Centro Oncológico en la ciudad de Curuzú Cuatiá regresó a la provincia para ratificar el firme compromiso del Gobierno provincial en concretar dicho proyecto.



El equipo de la cartera sanitaria provincial integró las reuniones de grupos de trabajo sobre modelo de atención, sistemas de información, regionalización, implementación de la CUS, compra conjunta de medicamentos, recupero y especialidades esenciales.



En Corrientes ya se implementa la CUS en seis Centros de Atención Primaria de la Capital y en las localidades de Mercedes y Paso de los Libres. En este sentido, durante el encuentro se destacó que el equipo de Salud Pública de la provincia es tomada como modelo en cuento a ejes como la implementación de las rondas sanitarias que llevan adelante los agentes.



El Secretario de Gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, además participó de la apertura del 17º Congreso de Medicina Familiar y realizó, ante un auditorio repleto de médicos de familia y estudiantes, la conferencia inaugural sobre Cobertura Universal de Salud, en la que describió el marco conceptual, alcances, desafíos, y grados de implementación que tiene la estrategia en el país.



“Siempre he acompañado desde los distintos espacios que me ha tocado ocupar a lo largo de mi vida al desarrollo de la atención primaria y he estado vinculado a la medicina familiar. Estar aquí es estar en el lugar del que nunca me fui”, sostuvo Rubinstein al recordar sus inicios como médico de familia e integrante del proyecto de asociación que fue germen de la Federación de Medicina Familiar, organizadora del evento.



Al repasar el crecimiento de la medicina familiar, el responsable del área sanitaria a nivel nacional señaló como auspicioso que “en el equipo de Nación haya muchos médicos de familia en los programas dedicados a definir las bases de la estructura sanitaria del país”, e instó a los profesionales a fortalecer su tarea y trasladar las ideas a metas concretas y objetivos para lograr una cobertura efectiva de salud y con calidad.