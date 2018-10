Reducciones en el Presupuesto: la Nación compensaría con subsidios a las Provincias Lunes, 22 de octubre de 2018 Uno de los sectores que recibirían la asistencia económica sería el transporte, ya que las jurisdicciones provinciales no podrían hacerle frente. Mañana volverá a reunirse la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.





En 2019, las arcas provinciales sufrirían una serie de reducciones en los fondos provenientes de la Nación. Esta afirmación se desprende del expediente original del Presupuesto 2019 que mañana volverá a ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. En principio, se prevén disminuciones en los subsidios al transporte y la garrafa y reducciones de fondos para programas de educación y obra pública. La semana pasada, Diputados aprobó un dictamen favorable de paquetes económicos que contemplan mecanismos de compensaciones para aminorar el impacto en los gobiernos locales.

Algunas de las normativas consisten en el revalúo de Ganancias por inflación, la reforma del impuesto a los Bienes Personales que, de aprobarse, se prevé para Corrientes más de 840 millones de pesos. También una iniciativa referida al monotributo social y la adenda fiscal. Esta última ya cuenta con la adhesión de 19 gobernadores porque ese mismo día se sumó el chubutense Mariano Arcioni. Gustavo Valdés fue uno de los primeros en rubricar el documento, al igual que el mandatario de Chaco, Domingo Peppo.

La comisión volverá a reunirse mañana y se prevé la posibilidad de incorporar compensaciones como las vinculadas con el subsidio al transporte público de pasajeros. Sucede que, para algunas provincias, no alcanzaría con los nuevos mecanismos a través de recaudación.

El paquete económico busca generar mayores ingresos a las arcas provinciales, en medio de un proyecto austero para el ejercicio 2019. Algunos de los cambios tributarios que están en carpeta son suspender la reducción del impuesto al cheque, que se coparticipa a las jurisdicciones. Por otra parte, se elevará el mínimo no imponible de Bienes Personales, pero se implementará una escala progresiva en la alícuota para aplicar a los que más activos poseen.

En cuanto al impuesto a los sellos, que cobran las provincias, se suspenderá la reducción de la alícuota prevista en el Consenso Fiscal de 2018. Para el año entrante, las jurisdicciones podrán mantener el máximo actual.

Estos puntos de compensaciones serán fundamentales para las provincias en medio de conversaciones de un presupuesto que prevé reducciones importantes en algunos ítems para lograr superavit primario, tal lo pactado con el Fondo Monetario Internacional.

El proyecto original prevé un gasto de unos 305.755 millones de pesos en transferencias de carácter económico para el financiamiento de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, un 20,6 por ciento más que las asignaciones vigentes para 2018, las cuales eran de 253.479 millones de pesos, y un 35,5 por ciento más que lo estimado inicialmente en la Ley de Presupuesto 2018. A su vez, estas asignaciones constituyen el 1,7 por ciento del producto bruto interno (PBI) proyectado para 2019.