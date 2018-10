Desde noviembre se podrá volar desde Corrientes a Córdoba Sábado, 20 de octubre de 2018 La única línea low cost que opera en Corrientes anunció que desde el 1 de noviembre suma la ruta hacia Córdoba. Tendrá tres frecuencias semanales con tickets desde $699. Hoy no hay servicio aéreo hacia esa provincia.



Flybondi, la primera aerolínea ultra low cost de Argentina, comenzará a volar la ruta Córdoba – Corrientes desde el 1 de noviembre. Esta conexión, que hoy no es operada por ninguna aerolínea, será la ruta de cabotaje número 18 de Flybondi, que en sus primeros 8 meses de operación ya vuela a 13 destinos, cuenta con 5 aviones Boeing 737-800 y logró transportar a más de 640.000 pasajeros.



La nueva ruta tendrá 3 frecuencias semanales, los días lunes, jueves y sábados. Los tickets, que van desde $699, ya pueden adquirirse a través de www.flybondi.com (el precio es por tramo, incluye tasas e impuestos, y un equipaje de mano de hasta 6 kgs.).



“Flybondi llegó a la Argentina para cambiar la manera de viajar en el país y la apertura de esta nueva ruta es un reflejo de nuestro compromiso por continuar creciendo”, expresó Julian Cook, CEO de Flybondi. “Por cada nueva ruta se genera más empleo y más desarrollo para las provincias. Y por cada millón de personas que vuela, se generan aproximadamente 3.000 puestos de trabajo indirecto en hoteles, restaurantes y actividades turísticas”.



De esta manera, Flybondi continúa en su plan de potenciar las rutas interprovinciales que no pasan por Buenos Aires, como así también rutas que no tenían conectividad como en este caso y que se suma a las que ya opera la compañía: Mendoza-Bariloche y Mendoza-Iguazú.



Flybondi



Resultados de operación | Corrientes



● La ruta comenzó a operar en marzo 2018



● Cantidad de pasajeros que ya volaron: 48.640



● Desde Corrientes, Flybondi opera hacia Buenos Aires y a partir de noviembre, hacia Córdoba.



● La ruta Buenos Aires-Corrientes aumentará su frecuencia a 9 vuelos semanales a partir de noviembre.