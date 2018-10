El Pity Martínez cada vez más cerca de la MLS Sábado, 20 de octubre de 2018 Atlanta United, el equipo que dirige Gerardo Martino, está dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión del ex Huracán. Cuánto pagarán y cuándo se irá.



Una nueva reunión en un restaurante porteño dejó más cerca a Gonzalo Pity Martínez de la MLS. Enviados del Atlanta United se juntaron con el representante del jugador y en esa cena habrían acordado los números del contrato. ¿Qué falta entonces para que se oficialice su salida? Que el club estadounidense ejecute la cláusula de rescisión.



Esa es la única manera que tienen de llevarse al mendocino, que antes de partir quiere ganar su segunda Copa Libertadores con el club de Núñez.



Es por eso que, en un pacto de caballeros, acordaron con los dirigentes no hablar del tema hasta después de las semifinales con Gremio y una hipotética primera final, que tiene fecha una semana después del partido de vuelta en Porto Alegre.



"Queremos que tanto Pity como el resto de los jugadores estén concentrados en estos partidos importantes", afirmaron desde Udaondo y Figueroa Alcorta. En River saben que es difícil retenerlo. Y también que después de los encuentros con Gremio llegará la oferta.



Eso sí, para que se vaya, Atlanta tiene que ejecutar la cláusula. Y hay versiones que indican que aún no llega a los 15 millones de euros limpios que está firmado en el contrato del Pity. De ese monto, a River le quedarían unos 12 millones de euros, dado que posee el 80 por ciento del pase. El restante 20 es del jugador y Huracán percibiría un dinero por derechos de formación.



Como Martínez no tiene pasaporte comunitario se hace difícil una transferencia al fútbol europeo. Entonces, su representante, Marcelo Simonian, vio como una buena oportunidad la MLS de Estados Unidos que está creciendo. Y como Miguel Almirón, el ex Lanús, se iría a jugar al Arsenal de Inglaterra, Atlanta (dirigido por el argentino Gerardo Martino) salió en la búsqueda de un jugador con características similares.



Además, en lo económico también es una situación oportuna tanto para el Martínez como para River, que vería refrescada sus arcas y podría retener a otros futbolistas, como Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré con el dinero que ingrese.



Lo concreto es que Pity está cada vez más cerca de la MLS. Y esta vez en enero no viajaría a Estados Unidos para hacer la pretemporada con el plantel de Marcelo Gallardo. Esta vez viajaría para quedarse y jugar en el Atlanta United.