Una gloria del Barcelona elogió a Gallardo y le abrió las puertas del equipo catalán

Viernes, 19 de octubre de 2018

Xavi Hernández, el mediocampista multicampeón en el equipo azulgrana, dijo que el Muñeco “está destinado a triunfar”. También defendió a Messi y cuestionó las críticas de Maradona.







El futuro de Marcelo Gallardo es una cuestión que cada año tiene en vilo a los hinchas de River. La consulta aparece cada vez que el entrenador habla y sus respuestas sirven como disparador para las especulaciones. Siempre con la Selección Argentina haciendo sombra e intentando seducirlo. Pero desde el otro lado del mundo, una figura estelar como Xavi, multicampeón con Barcelona y ahora en el Al-Sadd SC de la Liga de Catar (es uno de los promotores del próximo Mundial 2022), también habló del futuro del Muñeco.



"Gallardo ya me gustaba cuando jugaba. Tenía que pensar porque no era fuerte físicamente.Creo que es un técnico que piensa y que quiere jugar el fútbol que nos gusta en Barcelona. Me parece una persona que está destinada a triunfar", afirmó el mediocampista español en una extensa y rica entrevista a Súper Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad (97.9), de Santa Fe.



Esta semana, el DT de River encendió la alarma de los hinchas cuando declaró en conferencia de prensa que "nada es para siempre" en relación a su continuidad en el club, aunque luego salió a aclarar a través de la web oficial de River que no se trataba de una cuestión puntual que lo condicionará a fin de año. "Lejos estuve de generar alguna incertidumbre con mi continuidad. Algunas cosas son por demás obvias y en todo este proceso hubo momentos en los que uno hace evaluaciones y reflexiona. Eso fue lo que dije. Lo hago todos los años y por ahí no se hace público", subrayó el Muñeco.



¿Podría ser Gallardo entrenador del Barça? "Nunca se sabe -dice Xavi-. A Barcelona han venido varios técnicos argentinos, el último fue el Tata Martino, también lo ha hecho Menotti por muchos años. Nunca sabés en el futuro pero sí, el futbolista argentino y el entrenador argentino no tienen nada que envidiarle a nadie. Siempre han trabajado bien, ya sea entrenadores como jugadores, y han sido top a nivel mundial”.



Por otra parte, el jugador de 38 años que jugó 17 temporadas y ganó 25 títulos con Barcelona, elogió a su ex compañero y amigo Lionel Messi y dio su parecer sobre la supuesta falta de liderazgo que le adjudicó Diego Maradona a la Pulga.



"Discrepo con Maradona, Messi me parece un líder increíble, tanto afuera como adentro de la cancha. Quizás es un líder más silencioso dentro del vestuario, pero es un líder absoluto. Siempre quiere la pelota, siempre se ofrece, tiene personalidad, nunca se ha escondido. En Barcelona siempre ha dado la cara por el grupo, me parece un futbolista con una capacidad de liderazgo bestial. No me gusta cuando ex futbolistas son tan críticos con ex compañeros. No lo digo por el caso de Maradona, lo digo en general… Porque ellos han estado ahí, saben de la dificultad, no entiendo las críticas tan fuertes hacia un futbolista cuando tú también lo has sido", apuntó Xavi.



En este sentido calificó como “injustas” las críticas que un sector del público y la prensa argentina le hacen a Messi por no haber ganado un Mundial con la camiseta de la Selección.



“Evidentemente no es fácil jugar en un equipo de un país que tiene urgencias, que no gana un título importante desde hace muchos años. Hay una historia detrás en la Argentina que pesa, y es la era Maradona, que pesa muchísimo tener una figura que fue y es muy popular en Argentina”, remarcó.







Otras frases de Xavi

"¿Con qué jugador argentino de la historia me hubiese gustado jugar al fútbol? Con Redondo, Maradona, Mario Kempes, son excelentes futbolistas. Con Valdano también me hubiese gustado compartir vestuario porque es una persona y un futbolista muy inteligente. Con estas personas que marcaron una era en el fútbol argentino me hubiera encantado compartir cosas. Con Menotti me hubiera gustado trabajar".



"Para dejar de ser discutido a Messi le faltaría ganar, el resultado. Como hay tanta gente que no comprende lo que pasa en el fútbol porque nunca han jugado o no han estado en un vestuario solo les queda el resultado, y como solo les queda eso, no analizan, solamente critican, entonces ahí está la injusticia".



"Sabemos que Boca y River son lo máximo en Argentina, el gran clásico de la Argentina, y tuve la oportunidad de entrenar en el campo de Boca y de jugar en el Monumental de River y la verdad que el ambiente y como se vive el fútbol en Argentina es envidiable".​