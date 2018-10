El domingo será jornada no laborable para las agentes municipales que son mamás Sábado, 20 de octubre de 2018 Por resolución, las trabajadoras de la Municipalidad de Corrientes que tengan hijos no trabajarán este domingo. Dentro de la administración municipal hay muchas mujeres que están incluidas en el beneficio.



A través de la resolución 2364/18 con fecha de este viernes 19 de octubre, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) resuelve y comunica que, en virtud del celebrarse este domingo 21 el Día de la Madre, será considerado día no laborable para todas las agentes municipales que tengan hijos y deban prestar servicios durante dicha jornada.

La normativa municipal, refrendada por el intendente Eduardo Tassano y los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Hacienda, Guillermo Corrales, fundamenta la decisión en “la importancia de promover el desarrollo y la protección integral de la familia para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos”, entre otros conceptos esgrimidos en los considerandos.