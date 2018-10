“Reconozco que es difícil llegar a fin de mes y pagar las facturas” Viernes, 19 de octubre de 2018 El secretario de Energía aseguró que este año no habrá más aumentos en las tarifas de luz y gas.



El secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, reconoció que para un gran sector de la población "es difícil llegar a fin de mes y pagar las facturas", al tiempo que prometió que este año "no habrá más incrementos en las tarifas de gas y luz".



"(El ajuste en las tarifas) era un cambio necesario para ordenar la energía en la Argentina. Lo caro y barato depende de lo que se compara. Si uno lo compara respecto a cinco años atrás, claro que es más caro. Pero hay que entender que es energía se pagaba en el Presupuesto. No era gratis, sino que era invisible a los ojos del que lo consumía", explicó Iguacel.





En diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, el funcionario aseguró que la energía sigue siendo barata respecto al resto de los países de la región, ya que "si tuviéramos que pagar el gas al precio que Bolivia nos lo vende, las boletas serían del doble". "Y con el gas de barco, del triple", agregó.



Consultado sobre próximos aumentos, el secretario aseguró que no habrá modificaciones hasta febrero en la factura de luz y hasta abril en el caso del gas: "Estamos viendo cómo morigerar esos aumentos. Depende mucho del precio del petróleo y del dólar. Con estabilidad de precios en esos factores, la suba estaría por debajo de la inflación, porque sólo tomaría en cuenta el transporte".



Iguacel explicó además que trabajan para corregir la "injusticia en la disparidad de tarifas de luz" entre Capital y Gran Buenos Aires con el resto del país, donde se paga más por el mismo consumo. "El promedio de precios en boletas del AMBA es de 700 pesos mensuales. Esa misma boleta en Córdoba cuesta 1.300 pesos", comentó.



Respecto a las razones de esa disparidad, el funcionario dijo que la generación de luz en sí misma está regulada por el Estado nacional y cuenta con un único subsidio. "La otra parte de la boleta es la de la distribución. Ahí está el tema: la empresa que lleva la luz a Córdoba cobra más caro que Edesur y Edenor", agregó.