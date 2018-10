Pablo Moyano regresó de Singapur y será indagado por el fiscal a fin de mes

Viernes, 19 de octubre de 2018

Scalera lo citará en los próximo días. Tras el rechazo del juez Carzoglio de la causa a la detención del gremialista, el fiscal nsistirá en acusarlo de ser el jefe de una asociación ilícita en el club de Avellaneda.







El sindicalista Pablo Moyano continuará libre, pero no podrá evitar presentarse a brindar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga su participación en una asociación ilícita que defraudó en montos millonarios al Club Independiente. El fiscal Sebastián Scalera lo citará para la última semana de octubre, aunque no podrá detenerlo, luego de que el juez Luis Silvio Carzoglio rechazara esa posibilidad.



Después del rechazo del juez al pedido de detención del sindicalista camionero e hijo de Hugo Moyano, el fiscal Scalera insistirá con su pedido de prisión preventiva, y acusará a Pablo Moyano de ser jefe de la asociación ilícita que se investiga en relación al Club Independiente.



A su regreso al país desde Singapur, Moyano hijo deberá afrontar las próximas medidas judiciales de la fiscalía. En caso que el juez Carzoglio rechace la apelación de Scalera, será la Cámara II de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora -integrada por los jueces Pablo Litle y Alejandro Adrián Rojas-, la que decida sobre el requerimiento de la fiscalía.



El vocal de Independiente está acusado de ser jefe de la asociación ilícita integrada por la dirigencia del club y de la barra brava destinada a generar una defraudación millonaria en perjuicio de la institución futbolística.



Desde la defensa de Pablo Moyano niegan las acusaciones del fiscal, pero dicen que el sindicalista “está dispuesto a bancársela” si va preso. “No hay ninguna traba. No tiene fueros”, destacan. Resaltan que no presentó un pedido de eximición de prisión.



Moyano hijo participó en Singapur de un congreso internacional de gremios del transporte, y militantes del gremio de Camioneros lo esperan movilizados en Ezeiza.



El pedido de detención del fiscal será reiterado el lunes cuando venzan los plazos legales para dicha presentación. Como contó Clarín, Scalera insistirá con las pruebas que muestran "el claro rol de Pablo Moyano impartiendo órdenes como jefe de la asociación ilícita", algo que no está comprobado para el juez Carzoglio quien rechazó detenerlo como también la imputación en su contra.



Entre otras pruebas que pesan sobre Moyano, según la fiscalía, se encuentra la supuesta vinculación con una cuenta que el club tiene en Liechtenstein, por la que pasaron US$ 30 millones. El fiscal insistirá con la existencia de más documentación que compromete al gremialista.



En la causa, que estuvo hasta comienzos de este año en manos del juez Gabriel Vitale, se investiga una presunta asociación ilícita, encabezada por Moyano hijo y el barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez, quien se encuentra detenido. El barra declaró ante Vitale cómo lograban conseguir las entradas de protocolo para los partidos y complicó allí a Moyano. Además, habló de operaciones de lavado en la compra y venta de jugadores. La Justicia sostiene que el hijo del líder de Camioneros “no desconocía las operaciones y era quien impartía las órdenes”.





Según la triangulación que busca desentrañar la Justicia, se determinó que los principales cabecillas de la barra iban a una oficina de la sede social de Independiente donde imprimían las entradas “truchas”. Más tarde, las repartían entre los que no eran socios y también con integrantes del club del interior. De todas estas maniobras “hay evidencia en el plexo probatorio que muestran el claro rol que cumplía Pablo Moyano como jefe de la asociación ilícita”, explicaron a Clarín fuentes de la causa.



En este sentido, Scalera planteará en su apelación que en las escuchas telefónicas entre los barrabravas del club, analizadas en la causa, “se invoca claramente a Moyano dando consentimiento en muchas acciones”. Una fuente de la causa planteó que “esto fue descartado por el juez y hasta naturalizada la relación de la dirigencia con los barrabrava y se usaron fondos del club”.



Al momento de sustentar la denegatoria al pedido de arresto de Pablo Moyano, el magistrado planteó que las conductas del acusado “de ningún modo pueden considerarse abarcadas por las figuras” de jefe de la asociación ilícita. Y cargó las principales responsabilidades sobre Pablo “Bebote” Álvarez, el ex líder de la barra del club. Para la Fiscalía, se le “quitó crédito a indagatorias, que fueron corroboradas y confirmadas por la Cámara interviniente” y se planteó que la declaración de Álvarez “fue corroborada en el expediente”.



Además , Scalera insistirá en la apelación con la existencia de más pruebas comprometedoras.E Entre ellas está el peritaje al celular del “Polaco” Petrov, histórico guardaespaldas de los camioneros y señalado como “nexo entre Moyano y Álvarez”.



Esto reforzaría “la participación de Moyano impartiendo órdenes”, explicaron desde la Fiscalía. Una de las irregularidades que detectó la Justicia ocurrió en la final de la Copa Sudamericana en diciembre pasado: encontraron 12.000 entradas vendidas de más. La investigación también refiere a maniobras de presunto lavado.