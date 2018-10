Motociclista murió tras sufrir perforación de pulmón y fracturas

Viernes, 19 de octubre de 2018

El muchacho tenía 19 años y quedó seriamente herido tras caer de su vehículo. En horas de la tarde, falleció en el Hospital Escuela.





Ayer, un jo­ven mu­cha­cho de 19 años pe­re­ció a ra­íz de un ac­ci­den­te de trán­si­to que pro­ta­go­ni­zó dí­as atrás en el ba­rrio ca­pi­ta­li­no Doc­tor Mon­ta­ña. Frac­tu­ra de crá­ne­o, de cos­ti­llas, am­bas pier­nas y per­fo­ra­ción en el pul­món, fue­ron las gra­ves le­sio­nes su­fri­das tras el tre­men­do si­nies­tro vial que ha­bría ocu­rri­do cuan­do, se­gún tes­ti­gos, el mu­cha­cho ha­cía “willy” y em­bis­tió sin que­rer a un au­to.



A to­do es­to, de­be se­ña­lar­se que al­gu­nas per­so­nas cer­ca­nas a la víc­ti­ma, sos­tu­vie­ron que el jo­ven no re­a­li­za­ba di­chas ma­nio­bras, por lo que des­min­tie­ron que ha­ya si­do esa la cau­sa del ac­ci­den­te de trán­si­to.

Ma­xi­mi­lia­no Gas­tón Can­te­ro es el nom­bre del po­bre mu­cha­cho que ayer per­dió la vi­da en ho­ras de la tar­de, mien­tras se en­con­tra­ba alo­ja­do en el Hos­pi­tal Es­cue­la.

El jo­ven lle­gó al cen­tro de sa­lud el lu­nes, en un es­ta­do gra­ví­si­mo, ma­nan­do gran can­ti­dad de san­gre de la ca­be­za.

Apa­ren­te­men­te, no te­nía pues­to el cas­co re­gla­men­ta­rio al ca­er de su mo­to­ci­cle­ta, lo que pro­vo­có que su­frie­ra una tre­men­da le­sión.

En de­fi­ni­ti­va, fue po­co lo que pu­die­ron ha­cer los mé­di­cos pa­ra man­te­ner­lo vi­vo y ya se ha­bía ad­ver­ti­do des­de un pri­mer mo­men­to que es­ta­ba “pe­le­an­do por su vi­da”.

Pa­sa­das las 16:30 se pro­du­jo el fa­lle­ci­mien­to del mu­cha­cho, que ele­vó a 165 la can­ti­dad de muer­tos en ac­ci­den­tes de trán­si­to ocu­rri­dos en la pro­vin­cia. Con res­pec­to a di­cha es­ta­dís­ti­ca, se tra­ta de la pri­mer víc­ti­ma fa­tal vial re­gis­tra­da es­te mes en la ca­pi­tal pro­vin­cial.

El si­nies­tro vial en el que fa­lle­ció el mu­cha­cho de 19 años, ocu­rrió al­re­de­dor de las 17:45 en ca­lle Jo­sé M. Agui­rre y su cru­ce con ca­lle 522, del ba­rrio Doc­tor Mon­ta­ña.



La víc­ti­ma con­du­cía una mo­to­ci­cle­ta Hon­da Biz la cual cho­có con­tra un au­to­mó­vil Ford Ka, que era guia­do por un hom­bre de 30 años iden­ti­fi­ca­do co­mo Ju­lio F., quien no pu­do evi­tar la co­li­sión. Es­ta per­so­na re­sul­tó ile­sa tras el cho­que.

Lue­go de la apa­ri­ción de una am­bu­lan­cia de la Di­rec­ción de Emer­gen­cias 107, el jo­ven fue tras­la­da­do al cen­tro de sa­lud.



Aban­do­no

Por otro la­do, en la ciu­dad de Cu­ru­zú Cua­tiá, un de­sa­pren­si­vo con­duc­tor de au­to­mó­vil se fu­gó del lu­gar en el cual pro­ta­go­ni­zó un ac­ci­den­te de trán­si­to que in­vo­lu­cró a un mo­to­ci­clis­ta, ayer a la ma­ña­na.

Por for­tu­na, la víc­ti­ma, que fue em­bes­ti­da cer­ca de la es­qui­na de la ave­ni­da La­pri­da y Don Bos­co, se en­cuen­tra bien. Se ana­li­zan cá­ma­ras de se­gu­ri­dad pa­ra ha­llar al pró­fu­go.





Esperan autopsia



En la ciu­dad de Pa­so de los Li­bres, con­ti­núa la in­ves­ti­ga­ción por el ca­so de una ni­ña de cua­tro años que lle­gó sin vi­da al hos­pi­tal lo­cal y por el que fue­ron de­mo­ra­dos sus pa­dres y un ami­go de es­tos. Al res­pec­to, aún no con­clu­yó la au­top­sia que ini­ció lue­go de que se re­gis­tró la muer­te de la in­fan­te du­ran­te el jue­ves a la ma­dru­ga­da.

De­be re­cor­dar­se que cier­tas con­tra­dic­cio­nes en la ho­ra de la muer­te y lo de­cla­ra­do por los pro­ge­ni­to­res, de­ri­va­ron en la de­mo­ra de am­bos, co­mo así tam­bién de la otra per­so­na. Des­de el hos­pi­tal “San Jo­sé” no die­ron de­ta­lles de es­te ca­so. Se­gún di­jo la ma­dre, la ne­na fue lle­va­da al no­so­co­mio por su­frir con­vul­sio­nes y fie­bre. Los mé­di­cos, no obs­tan­te, cre­en que la muer­te pu­do ha­ber ocu­rri­do ho­ras an­tes de su in­gre­so hos­pi­ta­la­rio.