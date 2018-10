Está en marcha la primera etapa del Programa “Pueblos del Taragüi”

Viernes, 19 de octubre de 2018

Pueblo Libertador, San Isidro, Perugorría, Yataytí Calle, Ramada Paso, Villa Olivari, San Carlos, Colonia Liebig, Alvear, Colonia Libertad y Mocoretá, son las localidades incluidas en la etapa inicial del Programa. El objetivo es generar un espacio de participación que fomente la oferta turística en toda la provincia.





Con el objetivo de generar un espacio de participación en las localidades que todavía no están incorporadas a la oferta turística de la provincia, fue presentado este jueves en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el programa “Pueblos del Taragüi”, que será ejecutado por el Ministerio de Turismo de Corrientes.



En una primera etapa, abarcará a 11 localidades, las que fueron seleccionadas para relevar y trabajar a través del Programa. Ellas son: Pueblo Libertador, San Isidro, Perugorría, Yataytí Calle, Ramada Paso, Villa Olivari, San Carlos, Colonia Liebig, Alvear, Colonia Libertad y Mocoretá.



El acto de lanzamiento fue presidido por el ministro de Turismo, Cristian Piris, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Bernardo Rodríguez y el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Klaus Liebig.



Asimismo, estuvieron presentes, el subsecretario de Turismo, Pedro Cassani, el director de Recursos Naturales, Carlos Bacqué, legisladores provinciales, intendentes de las localidades involucradas en el Programa e invitados especiales.



Los detalles del Programa fueron explicados a través de un power point por el subsecretario Klaus Liebig, quién en primer lugar comentó que surge con la idea de “fomentar la identidad turística de pueblos que aún no están incorporados a la oferta turística y que todas las localidades sean parte del desarrollo en materia de turismo”.



Y detalló que fue el puntapié inicial a la primera de cinco etapas. Arrancará el 22 de octubre y se prolongará hasta el 26 del mismo mes, para luego avanzar en otros municipios.



“El objetivo es que los pueblos propongan un producto turístico que incorpore a su municipio a la oferta turística provincial y fomente la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, recuperando elementos que por diversas razones se han ido perdiendo”, amplió en sus conceptos el funcionario de la cartera turística.



A la vez que destacó que se busca “generar una opción de desarrollo para las localidades a través del turismo”, teniendo como horizonte que puedan mostrar su “identidad, cultura, sabores, paisajes sus sensaciones para que las poblaciones puedan darse a conocer y crecer, sin perder su esencia, generando recursos de servicios y empleos”.



Para finalizar, Liebig remarcó que el Programa “nació para que los correntinos y también los turistas nacionales e internacionales conozcan Corrientes a través de nuestra naturaleza y el patrimonio cultural e históricos que tenemos por ofrecer”.



Ministro Cristian Piris



“Queremos abrir el turismo a estos pueblos que no lo habían incorporado como una actividad importante y sustentable, buscando explotar al máximo las potencialidades de cada localidad”, dijo en su introducción el ministro de Turismo, Cristian Piris.



Y acotó que en la Argentina apareció el concepto de Pueblos Auténticos, del cual forma parte el municipio de Concepción y el mismo se tomó como espejo para este nuevo Programa. “Son experiencias que están validadas y han dado muy buenos resultados en todo el mundo y nosotros incorporamos un modelo que pretendemos sea exitoso”, manifestó.



Al proseguir con sus palabras, Piris subrayó la necesidad de “ir sumando cada vez mayor cantidad de actores al desarrollo turístico y que sea un elemento que permita crecimiento de las comunidades locales”.



A la vez que valoró que, como parte de la gestión que encabeza el gobernador Gustavo Valdés, la provincia cuenta con una “clara política pública para el desarrollo del turismo, en base a un plan estratégico que incluye a todas las localidades por igual”.



En ese sentido, Piris señaló que el “gobernador ha sido claro: Corrientes debe ser una potencia en materia de turismo, porque tenemos todas las condiciones y potencialidades para que así sea”.



Para lograr tal cometido, el ministro enfatizó que solo se podrá dar a “partir de un conjunto de acciones planificadas y permanentes en el tiempo, con una ejecución sistemática” y consideró como fundamental el “involucramiento de todas las comunidades locales y junto a los intendentes que se suman a esta iniciativa vamos a ir construyendo la provincia que queremos”.



Firma de acuerdo de cooperación e implementación



Para finalizar, los 11 municipios involucrados en esta primera etapa del Programa, procedieron a la firma del acuerdo de cooperación e implementación con la cartera de Turismo, a fin de promover los mecanismos y acciones para que el mismo sea eficiente y productivo.



Por otra parte, luego del acto, los equipos técnicos del ministerio de Turismo que trabajan en el Programa “Pueblos del Taragüi” se reunieron con intendentes y directores turísticos de las localidades participantes, con el fin de diagramar un trabajo conjunto, en el marco de esta primera etapa.