Tassano brindó informes de gestión en las Mil Viviendas

Viernes, 19 de octubre de 2018

El intendente protagonizó este jueves un nuevo encuentro ante los ciudadanos en la que explicó diversas acciones llevadas adelante y planificaciones de parte de la Municipalidad en la ciudad, marco en el cual se afianzó nuevamente la búsqueda de la transparencia en la gestión.





“La herencia recibida no fue fácil, pero queremos dejar de lado eso y avanzar con obras de impacto directo, palmo a palmo con el gobernador Gustavo Valdés”, manifestó en el encuentro realizado en la parroquia del Perpetuo Socorro. Paralelamente, Hugo Calvano encabezó una reunión similar en el Molina Punta.



Eduardo Tassano desarrolló este jueves un nuevo informe de gestión ante los vecinos de la ciudad. En esta oportunidad, se llevaron adelante dos encuentros en simultáneo: en las Mil Viviendas, liderado por el intendente; y en el Molina Punta, encabezado por el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano. “Estamos transformando la ciudad en serio, trabajando palmo a palmo con los vecinos y con el gobernador”, dijo el titular del Ejecutivo municipal.

“Venimos a contar lo que estamos haciendo. Queremos explicar y dar detalles de los objetivos”, dijo el intendente, tras lo cual inmediatamente aseguró que la gestión que lidera en el municipio capitalino ha recibido “una herencia que no fue fácil, pero queremos dejar de lado eso y avanzar con obras de impacto directo, palmo a palmo con el gobernador Gustavo Valdés”, tras lo cual aseguró que “desde el primer día pensamos en respuestas que no sean parciales”, entre otros conceptos.



VECINOS SATISFECHOS

“Tuve la oportunidad de pedirle por nuestro barrio y nos enteramos de lo que se está haciendo en la ciudad”, dijo Silvia Segovia, vecina del barrio Mil Viviendas. “Tuvimos la oportunidad de escuchar a las diferentes áreas, me voy conforme al escuchar sus palabras”, agregó.

Otro de los ciudadanos que se hicieron presentes fue Santiago Simón, histórico vecino del barrio Doctor Nicolini, quien integró la primera comisión vecinal del barrio. En la oportunidad, Simón celebró el contacto constante de parte de la gestión, al tiempo que sugirió la descentralización de las delegaciones como una de las propuestas: “Modernizar es descentralizar”, interpretó.

“Tuvimos el enorme privilegio de contar con el intendente y su equipo, lo que pocas veces pudimos lograr”, celebró por su parte Pedro Sánchez, otro de los vecinos de la zona.

Además, el delegado vecinal José Luis Fernández, recalcó que "después de muchos años logramos que las autoridades tengan un contacto directo con nosotros", tras lo cual estimó que "de esta manera, creemos que las cosas van a mejorar mucho".



TRANSPARENCIA

Estas reuniones reflejan la continuidad de este tipo de encuentros que viene llevando adelante la gestión municipal, a fin de reflejar la transparencia de la gestión, ante distintos sectores representativos de la ciudadanía, como la FEC, la Fecorr, la Apicc, concejales capitalinos, legisladores provinciales, jóvenes de partidos políticos; como así también en los diversos barrios de la ciudad, dado que ya se hicieron presentaciones en los barrios Pirayuí, Doctor Montaña y Juan de Vera.

“Desde el municipio estamos haciendo muchas cosas”, dijo el intendente, y amplió lo expuesto al detallar que, en materia de servicio energético, “se está avanzando en un proyecto con la DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes) para cambiar los tableros de distribución para la provisión adecuada de todo el barrio”. Seguidamente, hizo hincapié en las acciones efectuadas a través del Plan Hídrico, sobre lo cual mencionó que en diversos puntos de la ciudad “encontramos ductos absolutamente obstruidos”.



FUNCIONARIOS PRESENTES

En la ponencia, desarrollada en la Parroquia del Perpetuo Socorro de las Mil Viviendas, Tassano fue acompañado por los secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra; de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; y de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna; junto a subsecretarios de diversas áreas. Además, estuvieron el diputado provincial Javier Sáez y los concejales capitalinos Juan Enrique Braillard Poccard, Claudia Campias y Fabián Nieves.

Paralelamente, en el barrio Molina Punta, se llevó adelante la presentación en el colegio secundario Arturo Frondizi, donde Calvano acudió junto con los secretarios de Infraestructura, Nicolás Diez y de Desarrollo Urbano, Alejandra Wichmann; subsecretarios de distintas áreas municipales y la concejala Florencia Ojeda.



PONENCIAS

El subsecretario de Obras Públicas, Martín Thouet, se refirió al Plan Hídrico que lleva adelante la Municipalidad junto con el Gobierno provincial. “Trabajamos para facilitar el escurrimiento adecuado de las aguas con la ayuda de camiones desobstructores”, señaló.

A su turno, la subsecretaria de Programas y Proyectos Lucía Rugnon se refirió al Plan Costero. “Estamos encargados de la planificación futura. El proyecto costero implica un plan de urbanización con espacios públicos que deberán ser utilizados por la gente”, sostuvo. “Vamos a poder ingresar a lugares que hoy están vedados al público”, acotó.

Tras explicar detalles técnicos del plan, recalcó que “debemos poner en valor como patrimonio activo lugares que hoy están abandonados; parece un sueño, pero avanzamos en un plan general con parámetros concretos”.

Seguidamente, Tassano hizo hincapié en el cambio climático, sobre lo cual señaló que “el cambio climático ya se está dando; las lluvias intensas no son casualidad y son parte de ese cambio”. Seguidamente, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra, ratificó uno de los ejes de la gestión tendiente en “lograr una ciudad amigable y sustentable”.

“Trabajamos en la revalorización de los espacios públicos. Los programas de poda, mascotas saludables y otras intervenciones destinadas a mejorar la salubridad”, ejemplificó Bartra.

Luego, hizo uso de la palabra el secretario de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna, quien destacó que desde el municipio “trabajamos para fomentar la generación de empleos, en el marco de uno de los ejes de gobierno de Eduardo Tassano, que es el de crear una ciudad de oportunidades”. A su vez, hizo mención al trabajo constante “con ofertas constantes de capacitación y en coordinación con las empresas locales para que se animen a tomar gente correntina”.

En esa sintonía, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco, recalcó que “tenemos una visión fantástica para seguir consolidando a Corrientes como una ciudad turística, y el turismo es empleo”, tras lo cual insistió en que “queremos que todos los vecinos entiendan que el turismo implica desarrollo y oportunidades”, entre otras declaraciones.

“Agradecemos la atención y el respeto que tuvieron hoy. Estamos transformando la ciudad en serio, trabajando palmo a palmo con los vecinos y con el gobernador”, reiteró Tassano al cierre del encuentro.