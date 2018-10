“Soledad Fandiño dejó nocaut a Laurita Fernández”

Jueves, 18 de octubre de 2018

El conductor de Los Ángeles de la Mañana dijo que lo peor que hizo su compañera en el jurado fue haberse metido con la maternidad de la participante.





En Los Especialistas del Show mostraron el después del segundo round entre Laurita Fernández y Soledad Fandiño en el Bailando. Ángel de Brito, jurado del certamen, opinó que la participante noqueó a su compañera de jurado.



La pelea entre la ex y la actual de Nicolás Cabré sigue dando que hablar. La primera contienda dejó frases épicas como “Si no me conocés, preguntale a tu novio que me conoce muy bien”. Luego, en una nota con Los Especialistas, Laurita respondió: “Prefiero no decir lo que Cabré dice de ella”.



En el medio, Florencia Torrente, quien fue pareja de Nicolás Cabré antes que Fandiño, lanzó al aire en la red: “Espejos…”, y rápidamente varios seguidores se preguntaron si estaría dedicado a la participante del Bailando.



Este martes, Soledad volvió a la pista sin ánimos de discutir, dijo; sin embargo todo cambió y terminó con Laurita en un nuevo contrapunto.







Luego del cruce, Los Especialistas del Show buscaron a Ángel de Brito, quien brindó su opinión sobre la nueva y picante pelea del Bailando.



“A mí Laurita y Fandiño me gustan por separado. Creo que las dos tienen su gracia. Esta guerra de rubias es hermosa, se tiran con unos dardos impresionantes“, destacó el conductor de LAM.



Luego, sobre el segundo round, tiró: “Hoy le ganó Fandiño, y la gala pasada también. Le aplicó dos nocauts bravos”. Y continuó: “Tira unos dardos dorados venenosos maravillosos. No se descoloca en ningún momento. Y hoy Laurita mordió banquina”, remarcó.



“Vino como jurado buena y de repente empieza a decir ‘títere’, ‘que le taparon las piernas’, discutió lo del BAR y le saltaron los dos bailarines. Y lo peor que hizo, me parece, es meterse con la maternidad de Fandiño“, aseguró.



En medio del acalorado cruce, Laura le lanzó a Soledad: “No te voy a responder qué deberías hacer a la noche en vez de mirar las notificaciones porque tenés un hijo”. “Qué le importa a Laurita lo que hace Fandiño a la noche”, opinó Ángel. “Le dijo que se ocupe más de su hijo y que deje el Twitter”, agregó.



Previamente, en su defensa, la protagonista de Sugar dijo al programa de Marcelo Polino que lo que le quería decir a Soledad “no se lo dijo porque tiene un hijo”. “O sea, le iba a decir algo más vulgar“, comentó De Brito sobre el tema.



“Cuando empezó todo el ida y vuelta, Marcelo (Tinelli) descubrió que Laurita se estaba mensajeando (con Cabré). Se ve que Nico estaba viendo el programa en la casa y le pedía que baje un cambio”, comentó Marcelo Polino.