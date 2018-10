Ortega ratificó que el Centro Oncológico Curuzú Cuatiá será una realidad en el presente año

Jueves, 18 de octubre de 2018

Tras la misiva enviada desde la Fundación Bonatti (entidad que articula con la Provincia la concreción del Centro que operará en el Hospital local de Curuzú Cuatiá), donde se puso en duda el actuar de la administración provincial para llevar a cabo el proyecto, el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, dio detalles de los avances en infraestructura y de los recursos humanos necesarios para concretar la apertura, asegurando su concreción.







Por otra parte, desde el Departamento de Oncología del Hospital Vidal de Corrientes se colabora en la confección de un organigrama para el funcionamiento de tan importante área.



Ante la versión expresada por la señora Anna Roca Bonatti, poniendo en duda la implementación del Centro Oncológico en la ciudad de Curuzú Cuatiá, los ministerios de Coordinación y de Salud de la Provincia emitieron este miércoles un comunicado en conjunto para ratificar el firme compromiso del Gobierno provincial en concretar dicho proyecto.



En este contexto, esta mañana en el Salón Azul de Casa de Gobierno, Horacio Ortega dio detalles de la coyuntura y remarcó la inminente concreción de la obra en el sur provincial; en tanto, el titular del Departamento de Oncología del Hospital Vidal de Corrientes, Jorge Zimmerman, se explayó, en base a su experiencia, al funcionamiento necesario para un área de la misma índole que atienda estas patologías.



Ministro Horacio Ortega



Al dirigirse a los medios, el titular de Coordinación, Horacio Ortega, consideró que “de ninguna manera hay un desinterés o decidia por parte de la Provincia y queremos informar que nosotros venimos trabajando con el equipo técnico de la señora Bonatti, con respecto a la remodelación de parte del quirófano que es un sector que el Centro Oncológico no tenia y que la Provincia se había comprometido para hacer y que tenemos más del 95 % hecho, y pronto a inaugurar, en el mes de noviembre”.



Continuando, el funcionario provincial sostuvo que “ha habido una fuerte inversión de la Provincia y nos llamó mucho la atención este tipo de manifestaciones de la señora Bonatti, porque hemos tenido reuniones en Capital, donde veía como veníamos trabajando en este sentido”.



Detallando la situación de los permisos habilitantes, Ortega dijo que “por un contrato de fideicomiso, la parte técnica y la habilitación de la Agencia de Regulación Nuclear le correspondía a su equipo técnico y hasta ahora no han podido complementar esto, más allá de que el doctor Ricardo Cardozo estuvo trabajando en esta habilitación, hoy no la tenemos, tanto es así que el año pasado no había un expediente en la Agencia de Regulación Nuclear, sin embargo, tenemos el empeño y la firme convicción de que el centro pueda ser una realidad en razón de la ubicación donde está enclavado y brindar la cobertura de salud a toda la parte sur de la provincia”.



Por otra parte, el titular de Coordinación ratificó que “estamos poniéndonos a disposición de ellos, volvemos a renovar nuestro compromiso para que podamos lograrlo; se ha hecho una inversión en un sector que no estaba contemplado, y quiero llevar tranquilidad a la gente de Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Monte Caseros y Mocoretá de que ese centro de salud se va a cumplimentar para que brindemos la asistencia necesaria”.



Doctor Jorge Zimerman



Al referirse a los periodistas, el titular del Departamento de Oncología del Hospital Vidal, Jorge Zimerman, dio cuenta que el nosocomio al que representa “es el único centro de esta especialidad que tiene la provincia de esa magnitud donde se atiende al 65% de la población oncológica de Corrientes”. “Por este punto, llega un momento en el que cáncer no deja de aumentar a comparación de los casos de esta enfermedad que el año pasado tenía 12 millones de casos en el mundo y en este año aumentarán, finalizado el 2018, a 18 millones de casos segundo los datos censados por la Agencia Internacional en la Lucha Contra el Cáncer”, añadió.



Continuando, el profesional de la Salud sostuvo que “ésto significa que los que atendemos en el Hospital Vidal en esta área queremos tener un nosocomio que contenga a los pacientes del sur de la provincia y zonas vecinas, incluso por fuera de Corrientes”.



Respecto a la colaboración que se brinda desde la institución en base a la experiencia adquirida para futuros centros que atiendan estas patologías, el jefe del mencionado departamento contó que “hemos confeccionado un organigrama de cómo funciona un centro oncológico, por un lado está el tema administrativo, y por el otro la contracción de médicos y profesionales, y por otra parte cómo tiene que funcionar el centro y sus directivos. Se le entregó al gobierno la confección del funcionamiento que creamos sistematizado”. “Los mecanismos de habilitación nos da la ARN que es la Autoridad Regulatoria Nuclear) según el funcionamiento de los equipos que están en Curuzú Cuatiá”, agregó.



Zimerman contó, seguidamente que “en su momento, visitamos con el ministro Cardozo el centro de Curuzú Cuatiá y recorrimos toda la obra, esa parte edilicia tiene que tener su permiso. En el lugar donde va el acelerador nuclear tiene dos metros de anchos y en otro sector puede tener otras medidas, los pasillos no pueden pasar a la zona aledaña donde se encuentran los equipos con material nuclear, por lo que necesita la aprobación de la ARN”.



“Una cosa es aprobar el edificio y otra su funcionamiento, porque requiere de gente que lo maneje y estas deben estar autorizadas con los permisos necesarios de la ARN”, explicitó el profesional.



Respecto a la capacitación de los recursos humanos, el médico consultado declaró que “Le ofrecimos a ellos capacitar a los enfermeros que van hacer quimioterapia porque no lo puede hacer un enfermero que no esté especializado, alguien de allí dijo lo mandamos una semana, lo cual no se puede. Le ofrecimos el equipamiento que necesitaran, la cátedra de oncología de la Facultad de Medicina que es la única que hay en una facultad pública en la provincia hasta donde nosotros sabemos, para colaborar con ellos, le ofrecimos rotaciones de médicos clínicos que pudieran trabajar allí para capacitarlos de mejor manera e incluso ellos mismos oncólogos de Italia”.



Ortega con Irigoyen y concejales



Tras la conferencia brindada a los medios en Casa de Gobierno, el ministro de Coordinación trasladó sus palabras –en el Salón Azul- al jefe comunal de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, concejales de la ciudad y legisladores provinciales, quienes escucharon atentamente al funcionario y aportaron su visión sobre la situación sanitaria a la que se hizo mención, en la localidad del sur correntino.