Demoran a pareja y a un hombre, por extraña muerte de una nena

Jueves, 18 de octubre de 2018

Ayer de madrugada, la niña de cuatro años llegó sin vida al hospital de Paso de los Libres. Algunos puntos llamativos motivaron a una autopsia para esclarecer el hecho.





La extraña muerte de una niña de cuatro años, motivó a la demora de sus progenitores y de un hombre, amigo de la pareja, para esclarecer las circunstancias en la que aconteció el triste deceso de la pequeña. Contradicciones que los médicos detectaron, fue el motivo de la demora. Ocurrió en la localidad de Paso de los Libres.

El caso, está caratulado como “averiguación de causal de muerte”.

La infante, de apenas cuatro años, llegó sin vida al hospital “San José” alrededor de las tres de la mañana de ayer. A simple vista, no se encontraron lesiones, vale indicar.



Un dato llamativo

Fuentes oficiales, aportaron que la madre, tras el ingreso sin vida de su hija, manifestó que la menor estuvo con convulsiones y un cuadro de fiebre muy grave, ante lo cual decidió llevarla al hospital libreño.

Sin embargo, los médicos detectaron algo al menos llamativo: la muerte de la menor se habría producido varias horas antes del ingreso de esta al nosocomio de la localidad, por lo que se intenta dilucidar saber que pasó durante ese lapso de tiempo.

De esta manera, para poder aclarar esto, se decidió llevar adelante una autopsia, con la intención de averiguar si la muerte se produjo por otras razones ajenas a la salud.

Con esa misma intención, también se llevó adelante la detención de los progenitores y el amigo de estos.

Al respecto, las fuentes no pudieron detallar por qué razón se encontraba demorado el hombre.



**

Abuso sexual



Fuentes policiales de Paso de los Libres confirmaron que durante el fin de semana recepcionaron una denuncia por el presunto abuso sexual que habrían damnificado a una menor.

Si bien no se detallaron mayores aspectos de la exposición, se sostuvo que aparentemente el aberrante ataque habría ocurrido luego de que la víctima salió de una fiesta, durante el fin de semana.

La denuncia en concreto, fue presentada en la comisaría Primera de Libres.

Debe recordarse al respecto, que recientes modificaciones de la Ley, permitirán avanzar en investigaciones de abusos sexuales, los cuales desde ahora podrán ser investigados de oficio, sin necesidad de que haya una denuncia formal.