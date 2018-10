Realizaron el primer Encuentro Participativo sobre Discapacidad

Jueves, 18 de octubre de 2018

“Latiendo para Incluir” tuvo su primera jornada de trabajo con la participación de personas e instituciones que trabajan por y para las personas con discapacidad. Escuelas, ONG, instituciones y grupos independientes se reunieron para compartir experiencias y conocer las distintas líneas de políticas inclusivas con las que cuenta la Municipalidad de Corrientes.



“Trabajar en una inclusión no declamatoria, sino real, tiene que ver con asumir los compromisos y trabajar coordinadamente con el Gobierno provincial, para que las personas con discapacidad alcancen la mejor calidad de vida posible”, destacó el intendente Tassano.



La Municipalidad de Corrientes desarrolló este jueves el primer encuentro participativo sobre discapacidad “Latiendo para Incluir”, en el que se presentaron las líneas de acción que lleva adelante la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano en pos de la inclusión de las personas con discapacidad. La jornada de trabajo tuvo lugar en las instalaciones del Club de Regatas Corrientes y contó con representantes de diversas instituciones y grupos que trabajan en la temática.

“Trabajar en una inclusión no declamatoria, sino real tiene que ver con asumir los compromisos como municipio, y trabajar coordinadamente con el Gobierno provincial para que las personas con discapacidad alcancen la mejor calidad de vida posible”, expresó el intendente Eduardo Tassano durante la jornada. A su vez, agregó que “hay muchas instituciones que trabajan aisladamente en estos temas y necesitan apoyo, por eso tenemos que trabajar para salir adelante todos juntos”.

Durante la jornada, que se extiende hasta las 13, se realizarán ocho exposiciones sobre las distintas líneas de trabajo que la Municipalidad de Corrientes lleva adelante en materia de inclusión para personas con discapacidad. Además, se desarrollarán seis mesas de trabajo simultáneas donde los participantes podrán compartir experiencias.

“Dentro de las actividades que tenemos para la ciudad desde el punto de vista inclusivo estamos desarrollando políticas para que todas las entidades que trabajan con personas con discapacidad tengan un espacio donde recurrir”, amplió el intendente Tassano.

Con respecto a la iniciativa, la directora general de Discapacidad e Inclusión Social, Andrea Gómez, señaló que se trata del primer encuentro participativo sobre discapacidad. “Esta vez nos regimos por la modalidad del gobierno abierto para presentar las políticas públicas que hoy el municipio implementa en pos de la inclusión”, sostuvo.

Con respecto a la modalidad de trabajo, la funcionaria detalló que “la jornada está dividida en dos momentos: el primero es la exposición de todas las temáticas que venimos trabajando desde el municipio desde las diferentes secretarías, y luego nos dividimos en mesas de trabajo para discutir cada temática específicamente”. Acerca de la modalidad implementada, valoró que de esta manera “los participantes nos presentan los desafíos, problemáticas y luego sistematizamos esa información para elevar un informe que nos permita seguir trabajando para mejorar la ciudad”.

En el marco de la jornada llevada a cabo en el club Regatas, representantes de diversas instituciones se mostraron felices por la iniciativa del municipio. “Esta jornada es interesante porque es un espacio donde podemos compartir experiencias, tanto en las escuelas especiales como otras instituciones, y esperamos llevarnos mucha información que nos permita trabajar mejor”, destacó Laura Marche, trabajadora social de la Escuela especial Nº 26 Petrona Elida Ignatoff, para niños ciegos y disminuidos visuales.

“Compartiendo experiencias con otros vemos mejor la realidad en la que vivimos. A veces nos encontramos con dudas ante ciertas situaciones y por eso es fundamental escuchar otras experiencias”, aseguró Cristian Flores, psicopedagogo de la Escuela especial Nº 1 Carolina Tobar García. “Somos pocos los que nos dedicamos a esto; por eso es importante tener criterios en común”, valoró.



POLÍTICAS INCLUSIVAS

Durante la jornada se presentaron las políticas públicas en pos de la inclusión de personas con discapacidad que la Municipalidad de Corrientes desarrolla a través de sus distintas secretarías.

Las exposiciones que se realizaron fueron: Gobierno abierto, a cargo de la directora general de Innovación y Gobierno Abierto, Guadalupe del Arca; Articulación con organizaciones no gubernamentales, a cargo de la directora del área, Cruz Silvero; SUBE, tránsito y transporte, a cargo del subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda; Club deportivo inclusivo, a cargo del subsecretario de Deportes, Ramón Vallejos; Turismo y cultura inclusiva, a cargo de los subsecretarios de Turismo, Juan Pedro Picasso y de Cultura, Carlos Stegelmann; Certificado de discapacidad: situación actual, a cargo de la directora de Discapacidad, Mirta Mendoza, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia.

Otros de los temas expuestos fueron: Consejo Provincial de Discapacidad, a cargo de Roxana Tannuri, coordinadora de la entidad, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia; y “Hablemos de discapacidad” CADIA (Centro de Atención al Desarrollo de la Infancia y Adolescencia), a cargo de la directora general de Discapacidad e Inclusión Social, Andrea Gómez.

En cuanto a las mesas de trabajo, se desarrollaron seis ejes: organismos municipales, normativa, participación ciudadana, cultura inclusiva, políticas sociales y articulación entre ONG; y fortalezas del trabajo en equipo.



PRESENCIAS

El intendente estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; los subsecretarios de Cultura, Carlos Stegelmann; de Modernización, Gabriela Gauna; de Transporte, Lisandro Rueda; de Educación, Ramón Cáceres; de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke; y de Economía Social, Ignacio Rodríguez Mateos; entre otros funcionarios municipales.

Además, estuvieron el diputado provincial, Manuel Aguirre; la directora de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Mirtha Mendoza; la coordinadora del Consejo de Discapacidad de la Provincia, Roxana Tannuri; el intendente de Tatacuá, Sergio Ramírez; representantes de instituciones de Goya, Esquina, Caá Catí, Bella Vista, Mburucuyá, Resistencia Chaco, entre otras localidades.