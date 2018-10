La inflación fue de 6,5% en septiembre

Jueves, 18 de octubre de 2018

Fue el segundo registro más alto de la era Macri. Este año el incremento acumulado ya llega al 32,4%. También impactó el alza del dólar, que el mes pasado había sido 10%.





En septiembre la inflación nacional fue 6,5%. Así, en los primeros nueve meses del año la suba de los precios minoristas acumula un alza de 32,4% y suma una trayectoria anual de 40,5% según los datos del INDEC.



De estas cifras se desprende que la inflación del mes pasado fue la segunda mayor de la gestión Macri, luego del 6,7% de abril de 2016 según la medición del IPC Congreso, cifra disponible en aquel momento debido al proceso de normalización del INDEC.



Si se descuenta que en octubre la suba de los precios podría rondar el 5%, en noviembre 4% y diciembre 3%, este año la inflación cerraría en 49%, un valor que no se alcanza desde 1991. Si diciembre alcanzara el 4%, el año cerraría por encima del 50%. Estos valores marcan el desfase con relación a las suba de los salarios y las jubilaciones y explican la fuerte caída del consumo.





La inflación de septiembre estuvo impulsada por la disparada de los precios y tarifas del transporte (10,4%), gastos de vivienda (9,7%) y vestimenta y calzado (9,8%) por los mayores valores de la nueva temporada.



También siguió impactando el alza del dólar, que en septiembre tuvo una suba del 10%. Y la presión de los precios mayoristas que registran alzas muy superiores y que aún no se trasladaron al segmento minorista.



Con un aumento del 7%, los precios de los alimentos no se quedaron atrás. Los que más aumentaron, con subas de dos dígitos, fueron los fideos secos (20,1%), hamburguesas congeladas ( 20,4%), aceite (17,6%) pan francés (16,7%), arroz (16,3%), pollo entero (15,8%), batata (31,6%), banana (24,9%), harina de trigo (11,7%), polvo para flan (17%), gaseosas (10,9%). Dos alimentos claves mostraron también un fuerte impacto: la leche entera en sachet tuvo un alza del 8,4% y la carne, entre 7,7 y 9%, según los cortes. Bajaron los precios del tomate (23,5%) y lechuga (20%).



En lo que va del año, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumulan 35,8%, frente a una inflación promedio del 32,4%.



En artículos de limpieza y tocador, lavandina tuvo un alza del 12%, champú 10%, algodón 10,6% y pañales descartables el 15,6%.



Estos datos anticipan que la inflación de la canasta de indigencia --que toma en cuenta los alimentos básicos-- fue muy superior a la inflación promedio.



Por regiones, con el 7,3% el NEA encabeza el ranking inflacionario de septiembre, seguido del 6,8% de Cuyo y el 6,6% la región metropolitana (Capital y GBA) y la Patagonia.





En la Ciudad de Buenos Aires, según la Dirección de Estadística y Censos porteña la inflación en septiembre fue del 6% con un 31,3% en nueve meses y un 39,5% interanual.



Los mayores aumentos fueron en transporte, alimentos, vivienda, agua y electricidad y equipamiento para el hogar. Electricidad con 108,8% y gas con 84,1% fueron los rubros que más aumentaron en los últimos 12 meses.



La región Cuyo lidera la inflación interanual con 41,8%. Allí se destaca Mendoza porque la dirección de esa provincia informó que la inflación del mes pasado fue del 7,6%, que acumula un 37,2% en 9 meses y un 44% interanual. Estos números elevan la proyección de todo 2018 a más del 55%.



A diferencia de los últimos meses, en septiembre subieron más (7,6%) los precios y las tarifas de los productos y servicios ni regulados ni estacionales. Es lo que se conoce como “inflación núcleo” o “verdadera”, así denominada porque refleja los precios que no tienen regulación estatal ni están condicionados por factores climáticos u otros estacionales.



Hacia delante, la consultora LCG dice que “queda pendiente para los próximos meses nuevas subas de bienes y servicios regulados ya autorizados por el Gobierno: colectivos con nuevos ajustes en octubre y noviembre (13% acumulado); gas (35% en octubre); combustibles 5% previstos en los meses siguientes, y posiblemente un reajuste de la tarifa de electricidad (15% en noviembre). Estimamos que estos factores sumarán 3,2 puntos de inflación en los últimos tres meses del año”. En octubre, además aumentó 8% las cuotas de las prepagas.