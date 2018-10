Encuesta de Riesgos para la Salud llega a Caseros, Curuzú, Saladas y Santa Rosa

Jueves, 18 de octubre de 2018

El relevamiento que se realiza en simultáneo en todo el país, ya se ejecutó en más de 200 viviendas correntinas. Las semanas anteriores se tomaron muestras en Mercedes, San Roque y Esquina.



Continúan realizándose en hogares de Capital, Goya y Paso de los Libres. La encuesta es organizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y se ejecuta en articulación con las provincias; en el caso de Corrientes, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas mediante la Dirección de Estadísticas y Censos de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnología de la Información (SUSTI). A partir de estos datos, pueden diseñarse políticas efectivas de combate a las enfermedades no transmisibles; estas son aquellas que no se contagian y se caracterizan por su larga duración y progresividad.





Culminado el relevamiento en 200 hogares de Mercedes, San Roque y Esquina, esta semana se ejecutará la 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles en otras 200 viviendas distribuidas en Monte Caseros, Santa Rosa, Saladas y Curuzú Cuatiá.



Paralelamente, y en simultáneo con todo el país, continúa el relevamiento en la ciudad Capital, Goya y Paso de los Libres. Durante la encuesta, que se extiende desde el 1 de octubre y por 3 meses, se visitarán 1.810 viviendas de 16 localidades de la provincia.



En esta tercera semana de ejecución, los encuestadores de la Dirección de Estadísticas y Censo del Ministerio de Hacienda y Finanzas, visitarán hogares de Monte Caseros; Santa Rosa; Saladas; Curuzú Cuatiá; Capital; Goya y Paso de los Libres.







Sólo en esta 3 últimas localidades mencionadas se encuentra el 58% del total de los hogares a encuestar, totalizando 1.050 de un total provincial de 1.810 viviendas. Las 16 localidades previstas para tomar las muestras son: Capital, 580 viviendas; Goya, 240; Paso de los Libres, 230; San Roque, 80; Ituzaingó, 70; Curuzú Cuatiá, Mercedes, Bella Vista, Monte Caseros, Esquina, Gobernador Virasoro, San Luís del Palmar y Santo Tomé, 60; Santa Lucía, 50; y Saladas y Santa Rosa, 40.







La encuesta es organizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y se ejecuta en articulación con las provincias; en el caso de Corrientes, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas mediante la Dirección de Estadísticas y Censos de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnología de la Información (SUSTI).







En Corrientes son 14 los encuestadores; más 2 Jefes de equipo; 1 coordinador provincial; 1 coordinador de salud y 9 agentes sanitarios, que integran el equipo de recursos humanos de este operativo.







Esta información será indispensable, por una parte, para diseñar políticas sanitarias que ayuden a detener el avance de las enfermedades no transmisibles. Y, por otra parte, para generar cambios positivos en la vida cotidiana de las personas.







A partir de estos datos, pueden diseñarse políticas efectivas de combate a las enfermedades no transmisibles; estas son aquellas que no se contagian y se caracterizan por su larga duración y progresividad.







DETALLES







En las localidades del interior que se visitarán durante esta tercera semana; está prevista la realización de mediciones antropométricas a los entrevistados, es decir: peso, talla, perímetro de cintura, presión arterial é índice de masa corporal.







Para ello, los encuestadores concurrirán a los hogares dos encuestadores, uno de estadística y otro de salud. Cada uno de ellos tiene una credencial visible donde figura su nombre y apellido y su Documento Nacional de Identidad. Ante cualquier duda los vecinos pueden exigir el DNI de los encuestadores o consultar a la línea gratuita de la Secretaría de Salud de la Nación 0800 – 999 – 3040 – opción 3; también ingresando a la web del INDEC: https://www.indec.gob.ar/encuestadores.asp







El encuestador de salud, es el encargado de realizar las mediciones antropométricas y cabe señalar que estas mediciones sólo se realizan si cuentan con el consentimiento del entrevistado, para lo cual debe firmar una planilla donde autoriza la realización de las mismas. No está obligado a realizarlas y, si no lo desea, allí finaliza la encuesta.







En caso de acceder a realizarlas, estas mediciones se registran en una planilla que queda en poder del entrevistado, con lo cual y a partir de dichos valores el entrevistado puede decidir continuar con otros estudios ante un centro de salud ó un profesional médico. Esas mediciones de ninguna manera constituyen un diagnóstico.







MEDICIONES BIOQUÍMICAS







En Capital, además de las mediciones antropométricas, se realizan también mediciones bioquímicas, de colesterol y glucemia, pero sólo en caso de que se cuente con la autorización del entrevistado.







También en este caso, de acceder a realizarlas, se le entrega al entrevistado una planilla con los valores de glucemia y colesterol, a los fines de que éste después decida continuar o no una consulta ante un centro o un profesional de la salud. Estas mediciones de ninguna manera constituyen un diagnóstico de salud, para lo cual debe dirigirse a un profesional.







Si su vivienda es visitada por los encuestadores, es importante contar con su colaboración brindando la información que le solicitan, ya que su respuesta representa a la de miles de hogares en todo el país.







CONFIDENCIALIDAD







La información que se brinde a los encuestadores es estrictamente confidencial y está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326 y el secreto estadístico previsto en el artículo 10 de la Ley 17.622.







Los datos serán publicados en compilaciones de conjunto, preservando el secreto estadístico y estarán disponibles para el mes de diciembre. A partir de la información obtenida con esta encuesta, se podrán realizar las acciones de promoción, prevención y planificación de la salud.







El 73 % de las muertes que ocurren en nuestro país y en el mundo se deben a las enfermedades no transmisibles, como ser: las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes y muchas de estas muertes se podrían haber evitado.