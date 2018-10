Tassano presentó un programa de transporte turístico religioso

Miércoles, 17 de octubre de 2018

El intendente y el ministro de Turismo de la Provincia, Cristian Piris, encabezaron el acto en el que se firmó un acuerdo con empresas de remises y la Unión de Taxistas de Corrientes, los que ofrecerán el servicio de paseo por las siete principales iglesias de la ciudad con vehículos debidamente identificados y choferes que realizaron previamente una capacitación en sensibilización turística.







En un acto realizado este miércoles en el salón Pocho Roch, que fue encabezado por el intendente Eduardo Tassano y el ministro de Turismo de la Provincia, Cristian Piris, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) presentó un programa de transporte turístico por el circuito histórico religioso, del que son parte choferes y empresas de remises, así como de la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC).

Se trata de un servicio destinado principalmente a los turistas que visitan la ciudad Capital, que consiste en un recorrido por las siete principales iglesias, que será ofrecido por remises y taxis debidamente identificados con una oblea adherida en sus vehículos, y por choferes que participaron previamente de una capacitación en sensibilización turística e interpretación del plano de la ciudad.

“Desde el primer momento en que asumimos nos reunimos con el gobernador (Gustavo Valdés) y con Cristian (Piris) y tomamos la decisión de que nuestra capital, donde vivimos casi el 40 por ciento de los habitantes de la provincia y recibimos a muchísimos turistas, nos empecemos a poner de pie para ser el centro de todos los objetivos del turismo de Corrientes que estamos trabajando en conjunto con la Provincia”, expresó el intendente.

A su vez, Tassano destacó que “progresivamente estamos cumpliendo la idea de aprovechar esta ciudad histórica, con bellezas naturales, que es el centro administrativo de la provincia, que tiene cuatro universidades, para que paso a paso se vaya constituyendo en una ciudad seria de eventos”.

En cuanto al circuito histórico religioso que se busca explotar turísticamente, el intendente elogió “a remiseros y taxistas por la responsabilidad y la seriedad con la que se tomaron esto. Ustedes están demostrando que son correntinos, que son capitalinos de ley. Estamos trabajando en este proyecto a largo plazo, porque el turismo no es de un día para el otro, pero tenemos la humilde satisfacción que empezamos todos a ponernos de acuerdo en esto, a trabajar e ir completando todas las instancias que son necesarias”.

Además, el titular del Ejecutivo municipal agradeció también a las autoridades eclesiásticas “por la predisposición para poder promover ese rasgo distintivo que tiene el pueblo correntino, que es su fe; mostrarles a los turistas la fe que tenemos, y sobre todo estar a disposición de esto que es mostrar nuestras iglesias y reliquias”.

“Les quiero agradecer a todos, porque esto no es del intendente solo. Acá hay un equipo, desde el gobernador Gustavo Valdés para abajo, con Cristian Piris y todos los agentes municipales implicados que estamos llevando adelante la transformación turística que nuestra ciudad y nuestra provincia se merecen”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Turismo de la Provincia señaló que “estamos acompañando a la Municipalidad y celebrando este tipo de decisiones”, tras lo cual resaltó que “son acciones que van a ir haciendo la diferencia en la ciudad en lo que tiene que ver con el involucramiento en la actividad turística”.

“Para el turista es un servicio nuevo que hoy no lo tenía disponible, para lo cual se ha estandarizado y capacitado a los choferes para poder brindar este servicio. Además es una tranquilidad para quienes visitan Corrientes, porque al tener una tarifa plana ya preacordada saben que cualquiera de las empresas le va a cobrar igual por el mismo servicio; entonces no hay sorpresas, no hay ningún tipo de posibilidades de abuso o de aprovechamiento”, sostuvo.

Piris indicó que “el otro elemento central es que al estar involucrando a los remiseros y a los taxistas se suman actores sociales nuevos que se involucran con la actividad turística, y ese compromiso social es muy importante para el desarrollo del turismo”.

A su turno, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco, subrayó que “esto significa un paso más en el desarrollo turístico de la ciudad, y es muy importante que actores sociales como son los choferes de taxis y remises se sumen, se apropien de esta iniciativa, y que este programa empiece a funcionar para que cada turista cuando llegue a un hotel o pase por algún centro de informes municipal o provincial pueda llamar a alguna de estas empresas para hacer el circuito histórico religioso de la ciudad y vivirlo de la mejor manera”.

“Me parece muy bien la iniciativa, espero que funcione y que los turistas recorran la ciudad con nosotros. La idea es que en temporada alta se pueda trabajar un poco mejor, que ingrese dinero en la ciudad, que se pueda brindar un buen servicio y que sea una buena experiencia tanto para los turistas como para nosotros”, adujo Lorenzo Brisco.

En tanto, Leandro Ariel Senosiain, uno de los remiseros que se capacitó y estará a disposición para brindar el servicio turístico, opinó que “la iniciativa me parece muy buena, espero que funcione y que los que nos visitan puedan recorrer la ciudad con nosotros”.



CONVENIO

El acuerdo fue suscripto por el intendente Tassano con los representantes de la Unión de Taxistas Corrientes (UTC) y de las empresas de remises Apipé; Siglo XXI; Katé; Luz y Ará Berá. Durante el acto también se hizo entrega a los choferes que estarán a cargo del servicio los correspondientes certificados por haber participado de la capacitación en “Sensibilización Turística e Interpretación del Plano Turístico de la Ciudad”, organizado por el municipio.



DETALLES

El circuito comprende el transporte a cargo de remises o taxis debidamente identificados con una oblea turística por las iglesias Nuestra Señora de la Merced; María Auxiliadora; San Francisco Solano; Jesús Nazareno; Catedral Nuestra Señora del Rosario; Santísima Cruz de los Milagros y Santa Rita.

Frente a las iglesias hay un espacio reservado exclusivamente para el ascenso y descenso de los turistas que son transportados al tour. En tanto, la folletería que ofrece el servicio será distribuida por la Municipalidad a todos los hoteles y centros de informes de la ciudad, sean municipales o provinciales.

El costo del servicio es inicialmente de 650 pesos, para hasta cuatro personas, y la duración del recorrido es de aproximadamente dos horas.



PRESENCIAS

Del acto también participaron los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek; los subsecretarios de Turismo, Juan Pedro Picasso; y de Transporte, Lisandro Rueda; y el rector del santuario franciscano Nuestra Señora de la Merced, Alfredo Fernández; junto a otros funcionarios comunales y concejales capitalinos.