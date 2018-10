Horóscopo para hoy 17 de octubre de 2018 Miércoles, 17 de octubre de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Posiblemente, no pueda dedicarse a un asunto de interés personal. En especial, no debe contar con recursos económicos para ello. Mucha cautela en temas de dinero.



TAURO

No es jornada propicia para cultivar relaciones importantes en el ámbito profesional. De hecho, pueden darse diferencias. Prudencia en sus actitudes.



GÉMINIS

Tendencia a un estado anímico bastante inquieto, probablemente debido a problemas que últimamente van tomando relevancia. Evite situaciones de estrés.



CÁNCER

La puesta en marcha de un proyecto interesante y muy importante podría desestabilizar ahora su presupuesto. Cuidado también con los gastos en seres queridos.

LEO

Evite temas conflictivos con los colaboradores, ya que pueden dar lugar a fuertes tensiones. De hecho, la situación profesional desde mucha inestabilidad.



VIRGO

Inclinación a cierto nerviosismo, lo que puede dar lugar a fricciones con personas de su entorno más inmediato. Evite negociaciones laborales.



LIBRA

Aunque son días en los que puede disfrutar de facilidades en dinero, cuidado ahora con los aspectos económicos de un asunto relativo a los hijos.



ESCORPIO



Venus en Escorpio, desfavorable con la Luna, aconseja mucha prudencia al relacionarse con la familia, ya que pueden surgir fuertes diferencias.



SAGITARIO

Procure evitar relaciones involucradas en una importante asunto laboral, ya que podría dar lugar a ciertas fricciones. Evite abordar problemas.



CAPRICORNIO

Cautela en dinero, sobre todo en cuanto a un ser amado, ya que puede desestabilizar su presupuesto. Atención también a los gastos de un asunto deseado.



ACUARIO

La Luna en Acuario, desfavorable con Urano y con Venus, indica que acusara más problemas familiares o del hogar. Posponga negociaciones profesionales.



PISCIS

No es jornada propicia para abordar dificultades, ya que darán lugar a contratiempos y muy especialmente a posibles tensiones. Tendencia al nerviosismo.