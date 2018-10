Gendarmes siguieron a un hombre 25 kilómetros para devolverle $400 mil

Martes, 16 de octubre de 2018

Tres gendarmes le devolvieron a un automovilista un morral con 400 mil pesos que se le habían caído en un control, tras seguir el vehículo 25 kilómetros.



El protagonista es Hugo Radovancich, un chaqueño que vive en Buenos Aires y vino a pasar el fin de semana en la villa turística de Paso de la Patria.



El hecho ocurrió sobre la Ruta 12, a la altura de Paso de la Patria, cuando Hugo Radovancich, circulaba a bordo de su auto y en el control al salir de la localidad, perdió un morral con una gran suma de dinero, que no se percató en su momento. Posteriormente, tras seguirlos 25 kilométros los Gendarmes le devolvieron el morral con el dinero intacto. El propietario del dinero intentó gratificar la acción pero los efectivos de la fuerza federal se negaron a recibir la atención.



Los efectivos fueron identificados como Alejandro Aquino, Gustavo González y un señor de apellido Silva.



Hugo Radovancich contó “soy de Sáenz Peña y vivo en Buenos Aires, y me fui a pasar un fin de semana a Paso de la Patria, el domingo salgo y me quedo en un puesto de control del lugar, el Gendarme le pide el documento al chofer y él le da y él me abre la puerta del lado mío, y me pide mi nombre, y le explico que el auto está a nombre de mi hijo, y me dice que está todo perfecto y me deja ir”.



“El morral lo tenía en el pie y se me cae, no me di cuenta, salimos y 25 minutos antes de llegar a la caminera de Corrientes, un patrullero viene y me pregunta si perdimos algo y le decimos que no, y después miro y vi que no tenía le morral y le digo eso al oficial” describió.







Asimismo, comentó que “y luego me da, y el dinero estaba completo, era mucho dinero $400 mil y le quiero dar dinero por la devolución del morral y no me acepta, me dice “no me ofenda” y le digo que no es mi intención ofenderlo sino agradecerle pero no aceptó”.







“La actitud de estos tres muchachos de correr como 25 kilómetros ya no se ve” destacó.