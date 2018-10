Una cachetada a la realidad: la ostentación de Wanda Nara

Martes, 16 de octubre de 2018

La mediática mostró su lujosa colección de accesorios mientras “tiraba” lo que pasó de moda.



Una vez más, Wanda Nara vuelve a hacer ostentación de sus lujosos accesorios. La ahora empresaria y esposa de Mauro Icardi mostró en la red cómo una organizadora profesional ordenaba su colección de carteras y zapatos, y “tiraba” lo ya había cumplido su ciclo dentro de su vestidor.



En un cachetazo a la realidad de los argentinos, Wanda posteó cerca de 60 historias en Instagram donde mostró, una vez más, su abultada y lujosa colección de carteras y zapatos, además de las zapatillas de todos sus hijos.



En esta ocasión, la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, contrató a una organizadora para que ordene la “pequeña fortuna” en carteras y zapatos de marcas internacionales como Valentino, Hermes, Birkin, Gucci, Philipp Plein, Louis Vuitton y Christian Louboutin que tiene en su vestidor, y saque los accesorios que ya pasaron de temporada.



“Las historia de Wanda Nara me deprimen“, “Me mata que Wanda Nara suba mil historias acomodando sus quinientas carteras y diga que es un caos. Mamita ojalá yo tuviera ese caos!”, “Qué mal y que pobre me hace sentir ver las historias de Wanda Nara”, “Vendés el vestidor de Wanda Nara y pagás todas las deudas”, “Quisiera tener las preocupaciones de Wanda Nara”,

“Lloro pobreza cuando veo las historias de Wanda Nara”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en Twitter.



“Si te querés sentir más pobre de lo que sos, no recomiendo mirar las historias de Wanda Nara acomodando sus carteras y zapatos”, lanzó otro.



Si bien, el comentario que se repetía era “quien pudiera”, fue imposible no leer mensajes que hacían caer en la realidad que atraviesa nuestro país.



“Veo las stories de Wanda Nara y pienso en el alumno que me contó mi tía hoy, se le rompieron las zapatillas y no podía parar de llorar porque eran el único par que tenían entre él y el hermano. Se turnaban para usarlas. Increíble la disparidad”, manifestó otra seguidora.



Para darle un marco a la situación, en una de las historias donde enfocaba solo sus zapatos, la hermana de Zaira Nara puso de fondo la canción de Maná que reza “Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Y de quitarme esta soledad de mi destino”. Ya en la última storie, Wanda usó el filtro que suele usarse para describir cuando “hay amor”. En este caso, por sus costosos accesorios.



Horas después, mostró en más historias cómo había quedado su vestidor, separado por marcas cual tienda internacional, y todas las cajas con accesorios que había “descartado”.



No es la primera vez, y tampoco será la última, que la rubia muestre lo que posee. En 2014, la rubia publicó el exclusivo reloj de la colección Big Bang de Hublot, bañado en oro amarillo y con piedras de zafiro rosa que le había regalado Mauro. En 2016, compartieron con sus seguidores sus lujosas vacaciones y su increíble cena, la cual incluía una lámina de oro sobre sus risottos. Por este motivo, la pareja fue muy criticada.



Días atrás, posó junto a un Rolls Royce blanco y causó una revolución en la red.