Ariana Grande se separó de Pete Davidson Martes, 16 de octubre de 2018 Tras cinco intensos meses, la intérprete de “God Is a Woman” y el integrante del mítico Saturday Night Live pusieron fin a su compromiso.



El corazón de Ariana Grande (25) viene muy golpeado desde hace un tiempo. Ahora, tras cinco intensos meses, terminó su relación con el humorista Pete Davidson (24), con quien estaba comprometida.



Según informó TMZ, la joven pareja se separó de común acuerdo este fin de semana. De acuerdo a fuentes cercanas a la intérprete de “God Is a Woman” y el integrante del mítico Saturday Night Live, “fue todo muy rápido“, dijeron a People, y agregaron que la separación: “No sorprendió a nadie”.



Ariana y Pete anunciaron su sorpresivo compromiso en mayo, solo algunas semanas después de saberse que estaban saliendo.



La ruptura llega tras la muerte de Mac Miller, ex novio de la artista, ocurrida el 7 de septiembre pasado, supuestamente por una sobredosis. Apenas trascendió la noticia, los fans del rapero cargaron contra Ariana, culpándola de todo. En ese momento, la cantante decidió cerrar los comentarios de su cuenta de Instagram



Cinco días después, Ariana publicó una imagen en blanco y negro de Mac Miller, sin agregar nada más. Luego, totalmente destrozada por la muerte de quien fuera su pareja por tres años, expresó: “Lamento mucho no haber podido quitarte tu dolor”. Desde entonces, la también actriz bajó su exposición en las redes.



Davidson fue muy criticado desde que comenzó a salir con Ariana, y muchos sostenían que “él no es para ella”. Tras la ruptura, Pete desactivó su cuenta de Intagram.



Ahora, ambos han decidido tomar caminos diferentes.