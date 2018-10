El paro seguirá hasta que haya acuerdo con las empresas Martes, 16 de octubre de 2018 Desde la UTA Corrientes adelantaron que la medida de fuerza no se levantará mañana, a menos que las empresas paguen lo adeudado. A pesar del feriado, la suspensión del servicio afectó nuevamente a usuarios en la zona céntrica.



Comenzó anoche la octava jornada consecutiva de paro de colectivos en la ciudad, de 22 a 6, siguiendo con el reclamo de los choferes que exigen el pago de la recomposición salarial acordada con las empresas. Lo cierto es que, aunque hubo conversaciones a nivel nacional, aún no se llegó a un acuerdo y la medida de fuerza seguirá.

Al respecto, el secretario adjunto de la UTA Corrientes, Omar Correa dijo anoche que “todavía no hay solución y por eso continuamos con la medida de fuerza para exigir el cumplimiento de las empresas”.

Asimismo, confirmó a este matutino que “se anunció el paro hasta mañana (por hoy), pero si no hay acuerdo la medida va a seguir hasta que tengamos una respuesta”. De esta manera, de no haber avances en las negociaciones, en el servicio de colectivos urbanos e interurbanos se prolongará la suspensión por tiempo indeterminado, continuando con la metodología de que sea entre las 22 y las 6.

De esta manera, se agudiza el conflicto entre los trabajadores y el sector empresarial y se espera que la medida siga, generando complicaciones a los usuarios que utilizan el servicio en horario nocturno o a la mañana temprano.

Aunque ayer hubo escasa actividad por el feriado del Día de la Diversidad Cultural, lo cierto es que pasadas las 21 había pasajeros esperando el colectivo en las paradas céntricas. Cerca de las 21.15 aproximadamente, algunas unidades ya circulaban con los carteles apagados, pues era la última vuelta de la noche.

En tanto, para las 21.20, los coches llegaban a la zona del puerto. Algunos salían nuevamente y otros, cerca de una decena, estacionaron sobre el playón y salieron de circulación.

En el lugar había unidades del 105, 103, 106 y del 110. Cuando arribaban allí, algunos intentaron subir, pero los choferes se encargaban de informarles que no seguían el recorrido.

Esto se da porque a las 22, hora anunciada para el inicio del paro, los coches debían estar ya en los galpones y desde la UTA aseguran que no daría el tiempo para una nueva vuelta del recorrido.

Aunque menos que en días anteriores, anoche el paro volvió a dejar pasajeros varados en la zona céntrica. Con algunos comercios abiertos ayer, fueron los empleados de comercio en su mayoría los afectados, ya que poco después de las 21 prácticamente ningún ramal funcionaba con normalidad.

De nuevo, la opción obligada fue el remis, con un costo muy superior al colectivo. El feriado también se sintió en este aspecto, ya que no hubo la cantidad habitual de móviles por la calle, complicando aún más la vuelta a casa para algunos que no pudieron llegar a tiempo a la parada.

En tanto, para las 21.30 salió desde el puerto la última unidad del Chaco-Corrientes. Varios pasajeros preguntaron y decidieron subir a pesar de no ser el ramal que estaban esperando, al menos para que les deje lo más cerca posible del lugar de destino.