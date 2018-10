Más de 30 tiros y un misterioso doble crimen

Martes, 16 de octubre de 2018

Un doble crimen y una treintena de vainas servidas fueron el saldo de un brutal ataque a balazos en la zona sur de Rosario, donde la Fiscalía comenzó a investigar esta madrugada un caso que elevó a más de 150 los homicidios registrados en la ciudad y en la región en lo que va del año.







El caso trascendió este lunes por la mañana, luego de que una de las víctimas fatales fuera trasladada al Hospital Provincial desde Alem al 4000, en la zona Sur de Rosario.





Según el relato de la hija de la víctima ante la Policía, Ramón Larrosa resultó gravemente herido anoche, minutos después de salir de su casa en el barrio Tablada. Aunque le dijeron que los agresores habían disparado desde un auto, hasta el momento no se había corroborado que hubiera testigos presenciales del crimen.



Larrosa, de 45 años y que había sido trasladado por sus familiares al hospital, falleció pasada la medianoche y su muerte derivó en la intervención de la unidad de Homicidios Dolosos.



Rápidamente los encargados de la investigación confirmaron que junto con Larrosa habían asesinado a otro hombre de aproximadamente 50 años. Como los vecinos no lo reconocieron ni pudieron aportar datos al respecto, hasta este mediodía seguían trabajando para determinar la identidad de la segunda víctima.







En este caso, fuentes ligadas a la causa indicaron que la segunda víctima falleció en el acto debido a las múltiples heridas de bala que recibió.



El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones que estuvo trabajando en el lugar secuestró unas 30 vainas de proyectiles calibre .9 milímetros.





Si bien dieron con otros indicios y el fiscal Ademar Bianchini ordenó otras medidas que se mantienen bajo reserva, desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que los presuntos autores del doble crimen aún no habían sido identificados.



Cifras que asustan

Con este episodio, ya son 151 los homicidios en Rosario a lo largo de 2018. Si bien hubo una merma significativa entre junio y julio, el total de homicidios en los primeros nueve meses del año representa un aumento del 24% con respecto al mismo período de 2017.



En mayo, la misma cuadra donde ocurrió este último ataque fue escenario de otra agresión similar en la que murió Darío Leguizamón, de 38 años, y dejó gravemente herido a un chico de 14 años.





A tres cuadras de allí, en Presidente Quintana y Colón, el barrio ya se había visto conmocionado en marzo por el triple crimen en el que ejecutaron en una presunta venganza narco a Rodolfo “Petete” Palavecino (42), Marcelo Delfor González (45) y Fabricio Heredia (38).