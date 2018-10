Horóscopo para hoy 16 de octubre de 2018 Martes, 16 de octubre de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Se ven favorecidas las negociaciones económicas fruto de alguna asociación, sobre todo si es de carácter profesional. Pero cuidado con un colaborador.



TAURO

No es momento de afirmar sus posturas en el ámbito laboral, ya que faltará entendimiento. En cambio, la pareja se mostrará especialmente receptiva a sus ideas.



GÉMINIS

Procure aprovechar al máximo las facilidades de las que tal vez disfruta últimamente en el trabajo. De hecho, beneficios económicos gracias a una gran ocasión.



CÁNCER

Periodo muy propicio en cuanto a los hijos. Por lo demás, aunque no es momento de hacer valer sus intereses en el seno familiar, entendimiento con la pareja.



LEO

Conviene dar aliento a un muy buen asunto familiar, relacionado con la vivienda o bienes inmuebles. Pero cuidado con algunas diferencias con su entorno.



VIRGO

Desde hace tiempo, tiene oportunidad de abrirse horizontes mediante actividades muy favorables, sean estudios o viajes. Procure darles impulso.



LIBRA

En caso de que tenga alguna negociación en marcha, procure cerrarla cuanto antes, pues no hay duda de que será muy beneficiosa. Puede ayudar a la familia.



ESCORPIO

Júpiter en Escorpio, favorable con la Luna, alienta su bienestar y, sobre todo, aconseja dar impulso a una gran oportunidad personal. Procure aprovecharlo.



SAGITARIO

Disfruta de facilidades económicas, sobre todo para avivar hoy posibles tratos. De hecho, cuenta con apoyo de personas u organismos influyentes.



CAPRICORNIO

La Luna en Capricornio, favorable con Júpiter, le permite beneficiarse más directamente de un proyecto excelente, que abre perspectivas a su futuro.



ACUARIO

Periodo en el que puede culminar una buena preparación profesional y obtener éxito y reconocimiento en este campo. Procure sacarle partido durante estas semanas.



PISCIS

Su apertura y capacidad de abrir su vida a nuevas perspectivas alienta en estos momentos la consecución de un asunto que responde a sus aspiraciones o deseos.