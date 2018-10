Los Pumitas superaron a Francia y ganaron la de oro Martes, 16 de octubre de 2018 La Selección argentina de rugby seven cerró un torneo brillante con la victoria ante los galos en la definición de la especialidad y se subió a lo más alto del podio.

La Selección argentina de rugby seven, Los Pumitas, se adjudicó hoy la medalla de oro de la especialidad en los Juegos Olímpicos de la Juventud al superar a Francia por 24 a 14, en el partido disputado en el CASI.



En el primer tiempo el equipo argentino se fue en ventaja por 19 a 0, al convertir tres tries a través de Lucio Cinti Luna, Ignacio Mendy y Nicolás Roger.



En la segunda mitad Ramiro Costa marcó el cuarto try para los albicelestes, que sellaron la victoria.





En el complemento el equipo galo marcó dos tries por intermedio de Joachim Trouabal, pero perdió a Baptiste Germain, por una tarjeta amarilla cuando restaban dos minutos.



Y a falta de 20 segundos Francia perdió a Dorian Bellot, cuando ya había regresado Germain.