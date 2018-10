Colombi advirtió sobre la situación institucional de Paso de la Patria

Lunes, 15 de octubre de 2018

El se­na­dor pro­vin­cial y ex­go­ber­na­dor, Ri­car­do Co­lom­bi, ha­bló ayer so­bre la si­tua­ción ins­ti­tu­cio­nal que atra­vie­sa Pa­so de la Pa­tria, lue­go de la sus­pen­sión del in­ten­den­te Gui­ller­mo Os­na­ghi.





Co­lom­bi ad­vir­tió so­bre la cri­sis ins­ti­tu­cio­nal en la vi­lla tu­rís­ti­ca, que a su en­ten­der po­dría pro­fun­di­zar­se si las me­di­das que se adop­tan no son cer­te­ras.



Lue­go del apar­ta­mien­to de Os­na­ghi que tu­vo lu­gar la se­ma­na pa­sa­da, so­bre­vo­la­ron ru­mo­res de una po­si­ble in­ter­ven­ción del Mu­ni­ci­pio de Pa­so de la Pa­tria, ac­tual­men­te a car­go de la vi­cein­ten­den­te Al­ba Váz­quez des­de el miér­co­les úl­ti­mo.

Al res­pec­to, Co­lom­bi se­ña­ló du­ran­te una en­tre­vis­ta ra­dial que “no es­toy de acuer­do con la in­ter­ven­ción al Mu­ni­ci­pio de Pa­so de la Pa­tria”, por­que a su en­ten­der ello “no so­lu­cio­na na­da”.

Co­lom­bi no de­sa­pro­ve­chó la oca­sión pa­ra brin­dar su re­co­no­ci­mien­to a la bre­ve ges­tión que en­ca­be­zó Os­na­ghi des­de di­ciem­bre pa­sa­do has­ta su sus­pen­sión.

So­bre el te­ma, ma­ni­fes­tó que el es­ta­do de si­tua­ción ac­tual de di­cha Co­mu­na “lo úni­co que va a pro­du­cir es atra­so”, por­que “hoy den­tro de to­do ‘el Pa­so’ es­tá cam­bian­do”, re­mar­có el ex­man­da­ta­rio.

Os­na­ghi fue sus­pen­di­do la se­ma­na an­te­pa­sa­da por con­ce­ja­les de la vi­lla tu­rís­ti­ca quie­nes de­ci­die­ron, por cin­co vo­tos a fa­vor y una abs­ten­ción, abrir el pro­ce­so de jui­cio po­lí­ti­co en con­tra del Je­fe Co­mu­nal elec­to por En­cuen­tro por Co­rrien­tes más Cam­bie­mos. En la de­fi­ni­ción no con­tó ni si­quie­ra con el apo­yo de los con­ce­ja­les que lo acom­pa­ña­ron en la bo­le­ta de las elec­cio­nes del 8 de oc­tu­bre del año pa­sa­do.

Ma­ña­na, el go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés re­ci­bi­rá con­ce­ja­les alia­dos y opo­si­to­res de di­cha Co­mu­na, quie­nes lle­va­rán ade­lan­te el pro­ce­so de jui­cio po­lí­ti­co pa­ra de­ter­mi­nar la res­pon­sa­bi­li­dad del In­ten­den­te en los he­chos que se le im­pu­ta­ron.