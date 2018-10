Pampita en la mesa de Andi: "Estoy con un equilibrio muy frágil"

Lunes, 15 de octubre de 2018

La modelo y conductora hizo un balance sobre su salida del canal, que vinculó con su vida personal en medio de la separación de Pico Mónaco.





Pampita habló sobre su salida de Telefe, que vinculó con su separación de Pico Mónaco y la muerte de su hija Blanca: “A mí me cuesta todos los días, es como un equilibrio muy frágil”.



“Lo que yo viví acá haciendo el programa en Telefe fue algo sin precedentes, yo nunca viví algo así: estaban obsesionados con el rating, no me dieron tiempo a que me acomode, a que el programa se acomode. El rating cera bueno tuvimos un promedio de 7 puntos de rating”, aseguró e Podemos hablar.



“Para mí, una crisis de pareja no es lo mismo para otro porque me voy a lugares oscuros que ustedes no pueden imaginarse”



“En un momento dije: ‘Bueno, basta’”, reveló. “Estar en pie y trabajar y llevar a mi familia adelante es un esfuerzo de todos los días y se estas expuesto es algo molesto”, agregó.



"Estoy con un equilibrio livianito por lo de Blanca"





“Era el doble de esfuerzo porque estaba viviendo una crisis de pareja, yo no soy igual que el resto de la gente, sólo me puede entender gente que perdió un hijo”, advirtió y aseguró: “Para mí, una crisis de pareja no es lo mismo para otro porque me voy a lugares oscuros que ustedes no pueden imaginarse”.



“Tenía a todos los otros programas haciéndome la vida imposible”, denunció y agregó: “No quiero victimizarme pero realmente mi realidad es distinta a la del resto”. “Tenía un proyecto de familia, estaba integrado a mi casa, me destruye cuando se me cae un proyecto, estoy con un equilibrio livianito por lo de Blanca”, siguió.



“Por suerte me acerque a la gente de Kuarzo, que eran mis jefes me entendieron y me dijeron: ‘las puertas están abiertas’”, confesó y así fue como pudo volver.