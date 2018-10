Detuvieron al secuestrador de una mujer que desató el pánico en la estación de Colonia Lunes, 15 de octubre de 2018 Aunque algunos testigos indicaron haber escuchado disparos, la policía declaró no tener indicios de que se hayan utilizado armas de fuego.





Hacia las 10.00 hora argentina, la Policía de la ciudad alemana de Colonia informó que el autor del secuestro de una mujer ha sido detenido, pero aconseja continuar evitando el área.



La mujer secuestrada presenta heridas leves y está siendo atendida.



Horas antes se había producido el secuestro en la estación de trenes, y la Policía local evacuó la estación y desplegó un amplio operativo.



​El hecho tuvo lugar en una farmacia ubicada dentro de la estación, una de las mayores de Alemania. Una portavoz policial dijo que el hombre tomó como rehén a la mujer.



​Otro vocero de la Policía que se encontraba en el lugar dijo a la televisora n-tv que las fuerzas del orden están en contacto con el secuestrador, del que aún no se sabe si está armado.



"La policía está desplegada en el lugar y aclara la situación", dijo la policía en la red social Twitter después de que se acordonara la plaza Breslauer, en la inmediación de la estación.



La alerta llegó hacia las 12.45 horas locales (7.45 de Argentina), después de que se informara de una "situación de amenaza" en la farmacia.





Medios locales señalan que se oyeron disparos, pero la Policía aclaró que no tiene de momento pruebas de ello. También se habló de un atentado incendiario a un local de comidas rápidas. El portavoz policial comentó que hay indicios de que hubo humo dentro de la estación.



Policías y bomberos desalojaron la estación y la acordonaron ampliamente. La empresa estatal de ferrocarriles Deutsche Bahn comunicó que la estación está clausurada.