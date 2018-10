Meghan Markle y el príncipe Harry esperan su primer hijo

Lunes, 15 de octubre de 2018

Lo confirmó el Palacio de Kensington, en Londres. El bebé llegará en un momento histórico para el Reino Unido.





La ex actriz estadounidense Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra esperan su primer hijo, según confirmaron este lunes fuentes de la Realeza británica.



La duquesa de Sussex está embarazada de su primer bebé, que nacerá en la primavera del hemisferio norte, en 2019. Será el octavo bisnieto de la reina Isabel II, y ocupará el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono británico.



Harry (34) y Meghan (37), se casaron el 19 de mayo pasado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de Londres. La ceremonia televisada recibió una gran atención mediática y fue seguida por millones de espectadores en todo el planeta.





La noticia del embarazo de Meghan Markle fue comunicada cuando los duques inician su primera gira fuera de las islas británicas desde el matrimonio (ya habían pasado algunos días en Irlanda). La pareja llegó este lunes a Australia, donde pasará nueve días. Luego completarán su viaje de 16 años con estadías en Fiji, Tonga y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda son los dos países donde estuvieron Carlos y Lady Di en su primera gira tras su boda en julio de 1981.



Al momento de mostrarse ante las cámaras en su arribo a tierra australiana, Meghan se había tapado la panza con un par de carpetas y había desatado una ola de rumores en las redes sociales.



En las últimas semanas, los medios británicos ya habían mostrado algunas sospechas sobre el estado de Meghan por la elección de su atuendo en sus últimos actos públicos, por ejemplo en la boda de la princesa Eugenia el viernes, para la que la duquesa optó por un sencillo vestido y un tapado azul marino.



Finalmente, la casa real confirmó las versiones. "A sus altezas reales el duque y la duquesa de Sussex les complace anunciar que la duquesa de Sussex espera un bebé para la primavera de 2019", fue el mensaje difundido por el Palacio de Kensington en un comunicado.





"Sus altezas reales aprecian el apoyo que han recibido de personas en todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia con el público", agregó el palacio, encargado de la comunicación de Harry y de su hermano William.



Reino Unido esperaba desde hace meses el anuncio de la llegada del primer bebé de la ex actriz estadounidense -que al entrar en la familia real británica abandonó su carrera- y el príncipe Harry, uno de los hijos de Lady Di y el Príncipe Carlos.



El bebé será el séptimo en la línea sucesoria al trono detrás de su padre y los tres hijos del príncipe William (hermano de Harry) y su esposa Kate Middleton: George de 5 años, Carlota de 3 años y Luis, de casi 6 meses.





"Mi más calurosa felicitación al duque y la duquesa de Sussex por la feliz noticia de que esperan un bebé en primavera. Les deseo lo mejor", afirmó en Twitter la primera ministra británica, Theresa May, tomándose un breve respiro de las difíciles negociaciones del Brexit que esta semana llegan a un momento crucial con la cumbre europea que comienza el miércoles en Bruselas.





El Brexit, considerado uno de los momentos más complicados en la historia reciente del país, coincidirá con la llegada del nuevo bebé real, en la primavera europea. La salida de Reino Unido de la Unión Europea está prevista para el próximo 29 de marzo y si Londres y Bruselas no logran llegar a un entendimiento se teme que se produzca sin acuerdo, lo que tendría consecuencias potencialmente caóticas.