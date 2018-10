Presentarán las XII Jornadas Regionales y el III Congreso Nacional de Ingeniería

Lunes, 15 de octubre de 2018

El Salón Verde de Casa de Gobierno ofrecerá este martes el marco propicio para la presentación en sociedad de las XII Jornadas Regionales y del III Congreso Nacional de Ingeniería, a llevarse a cabo el viernes 19 y sábado 20 de octubre en Corrientes.



La conferencia de prensa está programada para las 10 horas, de acuerdo a lo informado por la organización y la convocatoria es abierta e los medios y al público en general.



"La Innovación Tecnológica en la Ingeniería: Generadora del Desarrollo Empresarial", es el lema que para esta edición destaca el Congreso.



El evento, declarado de Interés por las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, se desarrollará en dos jornadas en el Edificio del Departamento de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado en Avenida Libertad 5470 en la capital correntina.



En cuanto a la mecánica del Congreso, los expositores podrán hacerlo en forma libre, con el objetivo de apuntar al interés general, ya sean de desarrollo sustentable, visiones o experiencias en extensionismo, vinculación tecnológica a reflexiones de cualquier profesión.



Asimismo, se pretende fomentar el intercambio de conocimientos, dar una visión sólida técnico profesional sobre los alumnos y graduados de las universidades de nuestro país para afianzar el rol de los jóvenes profesionales en los cambios sociales para la mejora de la calidad de vida de las comunidades.



Este congreso destaca no sólo la participación de ingenieros, sino también está abierta para la comunidad en general.



Respecto a las áreas temáticas, las mismas serán: La ingeniería y su impacto en el desarrollo económico. Las infraestructuras como eje de integración regional. Las energías. Sustentabilidad de los territorios urbanos y periurbanos. Jornadas mujeres profesionales, diversidad e inclusión. La Formación en la Ingeniería. Foro: Jóvenes Ingenieros.



Por su parte, la Cena de Camaradería de la Ingeniería se concretará el viernes 19 de octubre a partir de las 21 horas, en la sede del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, sita en Rioja Nº 1240.



PROGRAMA CONGRESO Y JORNADAS



VIERNES 19 DE OCTUBRE



AULA SALON AUDITORIO SUM





MAÑANA



8,00 a 9,00: Acreditaciones.- 60 min.



9,00 a 9,30: Acto de Apertura Autoridades.- 30 min.



9,30 a 10,30: Conferencia Corrientes: Puente Chaco - Corrientes.- 50 min.



10, 30 a 11,00: Coffee Break.



11,00 a 12,00: Conferencia Corrientes: Identificación de las obras complementarias en Corrientes a la Autovía y Nuevo puente.- 40min.



12,00 a 12,30: Preguntas Debate sobre los temas expuestos. 30 min.



13,00 a 15,00: Receso para el Almuerzo.







TARDE



15,00 a 16,00: Conferencia Misiones: Estado de la Matriz de Energía Eléctrica



Nacional .Pasado, presente y futuro. Ing. Eléctrico Sergio Roko. Ing. Eléctrico Eduardo Soracco.- 40 min.



16,00 a 17,00: Energías Renovables No Convencionales. Ing Eléctrico Sergio Roko. Ing Eléctrico Daniel Ramìrez.-40min.-



17,00 a 17,30: Cofee Break.



17,30 a 18,00: Integración de Generación de Energías renovables no Convencional al Sistema Argentino de Interconexión SADI. Ing. Eléctrico Eduardo Soracco.



18,00 a 19,00: Medio Ambiente y sus falsos Paradigmas. Lic Alberto Fores.- 40 min.







PONENCIAS AULA 1



9,30 a 10,30: Foro de Jóvenes Ingenieros.- Ing Raúl Fretes.



10, 30 a 11,00: Coffee Break.



10,30 a 12,30: Continuidad Foro de Jóvenes Ingenieros. Conclusiones.



13,00 a 15,00: Receso para el Almuerzo.



15,00 a 15,30: Uso Racional del agua. Ing Civil Zulma Cabrera.- 30 min.



15,30 a 16:00: Estructuras Edilicias Especiales. Ing. Carlos Peresson e Ing Carlos Krause.- 30 min.



16:00 a 17:00: Código Urbanístico de la Ciudad de Formosa: Gestión e Implementación. Ing. Constanza Malena Gamarra.- Sec. Obras Públicas de la ciudad de Formosa. Arq. María Emilia Romea.- Dir. Obras Privadas de la Ciudad de Formosa.



17:30 a 18:00: Optimización de la Conducción del agua desde el Río Bermejo al Embalse de Laguna Yema.- Localidad Las Lomitas.- Formosa. Ing Aldo Daniel Rodríguez. Ing Ricardo Jara Zaquelli.







PONENCIAS AULA 2



9,30 a 10,30: Foro de Mujeres Ingenieras.- Ing María Isabel Espinoza.- Ing Miriam Zarate.



10, 30 a 11, 00: Coffee Break.



10,30 a 12,30: Continuidad Foro de Mujeres Ingenieras. Conclusiones.







SÁBADO 20 DE OCTUBRE



AULA SALON AUDITORIO SUM



9,00 a 10,00: Conferencia Chaco: Herramientas de Administración para una Profesión exitosa. Ing Const. Carlos Guardia Letieri.



10,00 a 10,30: Cofee Break.



10,30 a 12,00: Conferencia Formosa: Centro de Medicina y Radioterapia. Ing. Gustavo Farías. Medicina Nuclear. Ing Mauro Cannalis Radioterapia.



12,00 a 12,30: Panel de Decanos y Directores de Ingeniería.



12,30 a 13,00: Palabras de los representantes de las diferentes delegaciones. Anuncio de próxima sede.



13,00: A confirmar: Reunión de Graduados en Ingeniería.