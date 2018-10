Hoteles céntricos con buen porcentaje de ocupación

Domingo, 14 de octubre de 2018

De acuerdo al relevamiento realizado por este medio, los alojamientos de la capital provincial cuentan con una importante cantidad de turistas. La mayoría son de provincias de la región NEA y de Paraguay. Desde el sector destacan la mejora durante los feriados nacionales.







Mañana se concretará uno de los últimos feriados nacionales del año. Si bien el viernes fue el Día de la Diversidad Cultural, se resolvió que lunes 15 la gente pueda disfrutar de un día libre.

En materia de hotelería, la ciudad de Corrientes, fue uno de los sectores beneficiados por el fin de semana largo.



En una ronda de consulta realizada por época, la mayoría de los alojamientos tuvieron una ocupación superior al 90 por ciento.

Si bien es uno de los feriados tradicionales, el cambio de nombre -antes denominado Día de la Raza-, provocó que muchos olviden los motivos por el cual mañana será no laborable para muchos. Por lo menos así lo hicieron saber algunos capitalinos en la ronda de consultas realizada por este medio, ya que muchos admitieron no saber porqué motivo es feriado mañana. De todas maneras, la capital provincial recibió a muchas personas que se encuentran alojadas en los hoteles del centro.

Por ejemplo, el recepcionista de un hotel ubicado en la calle Santa Fe informó a época que se encuentran con un 100% de ocupación. “Por suerte la gente respondió positivamente y pese a los inconvenientes económicos del país, muchos optaron por tener unos días libres en la ciudad de Corrientes”, enfatizó el trabajador hotelero.



-

“Sinceramente no esperábamos tener esta cantidad de gente pero podemos celebrar que hayan elegido esta ciudad para disfrutar del fin de semana largo. En la mayoría de los casos, son personas de otros puntos del país o países limítrofes que vienen a visitar a familiares”, agregó.

Por otra parte, en un alojamiento ubicado sobre calle San Juan el panorama era similar. En este caso la ocupación hotelera es del 90 por ciento. “Si bien no hay ningún evento masivo en la ciudad capital, mucha gente decidió tomarse unos días”, informó el recepcionista de este hotel céntrico.



Los que faltan

El próximo feriado es el 20 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Cae martes, pero se adelanta al lunes 19, para sumar otro fin de semana extendido.

El último mes del año tiene varios feriados. El sábado 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción de María. Al ser una celebración religiosa no se cambia para un lunes. El marte 25 de diciembre es Navidad, la nochebuena será feriado puente. Para algunos será un fin de semana “extra large” entre el sábado 22 y el martes 25. Lo mismo sucederá en Año Nuevo, el lunes 31 de diciembre será “puente” y algunos regresarán a su trabajo el miércoles 2 de enero de 2019.