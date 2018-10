Harán una presentación al STJ por el conflicto de poderes

Sábado, 13 de octubre de 2018

El abogado del Intendente suspendido de Paso de la Patria, hará una nueva presentación ante la justicia atacando el sistema de juicio político que hoy tiene la villa turística y lo actuado por el Concejo Deliberante.





En el transcurso de la mañana, José María González, abogado de Guillermo Osnaghi, estará haciendo una presentación al Superior Tribunal de Justicia planteando otro conflicto de poderes a partir de toda la reglamentación que, como dijo en algún momento, el Concejo Deliberante de Paso de la Patria aprobó a medida del intendente suspendido.



Además informó que ayer alrededor de las 20, González pudo tener todos los antecedentes que tuvo en consideración el Concejo para disponer la continuidad o no del juicio político. “Por lo que estamos trabajando en dos direcciones, por un lado la judicialización porque las irregularidades son muy evidentes y por otro la defensa propiamente dicha en el juicio político”, expresó.



Sobre si realizará una acción de amparo el letrado mantuvo que “la cuestión gira alrededor de la inconstitucionalidad de las normas del juicio político, porque esta ordenanza imposibilita la defensa del acusado, no se pidió documentación de las cosas que se denuncia y los antecedentes están plagados de irregularidades”.



Al momento que agregó que “el 10 de diciembre asumió Osnaghi por lo que el Concejo estaba en pleno receso. Sin embargo el 6 de febrero el se autoconvocaron en sesión especial para aprobar el reglamento de juicio político, entonces si esto no indica que finalidad tienen desde el comienzo de la gestión no se sabe leer”.