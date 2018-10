“Si no me conocés, preguntale a tu novio que me conoce muy bien” Viernes, 12 de octubre de 2018 La ex y la actual pareja de Nicolás Cabré se trenzaron en plena pista del Bailando y se sacaron chispas. ¡Mirá todo lo que se dijeron!



Una pelea que nadie vio venir fue la que se desató entre Soledad Fandiño y Laurita Fernández, quienes se cruzaron en plena pista de ShowMatch. La actriz le lanzó una fatality a la jurado que será recordada por mucho tiempo.



Laurita Fernández dijo que desconocía la carrera de Soledad Fandiño, ésta se sintió ninguneada y estalló justo antes del duelo en plena pista del Bailando. “El quilombo no me gusta yo no voy a venir a atacar a nadie, no me voy a meter con ella, pero que ella no se meta conmigo”, sentenció.



La jurado se justificó diciendo que cuando ella había arrancado en la tele, Fandiño ya vivía en el exterior (con René de Calle 13, padre de su hijo Milo), a lo que la actriz respondió: “La que no tendría que saber que hacés soy yo y, sin embargo vine, te googleé, me informé y me enteré de un montón de cosas (…) Yo no soy modelo, empecé como modelo”, le aclaró molesta.



Luego, Fandiño lanzó la bomba: “¿No me conocés? Preguntale a tu novio que me conoce muy bien”.



Mientras todos trataban de reponerse de lo que habían escuchado, Laurita salió al cruce: “¡Me cansé! Con mi novio hacemos cosas mas copadas que hablar de sus ex y de los míos… Si lo extrañás te paso el teléfono”.



Lejos de eso, Fandiño dejó en evidencia que su relación con Nicolás Cabré, de quien se separó en marzo de 2010, no fue precisamente un lecho de rosas: “Uff… No sabés las ganas que tengo de tener el teléfono”.



“¿Sabés qué pasa? Después vienen acá, se hacen las buenitas, está todo bien, pero eso no. Somos las dos de barrio. Venís al camarín y me preguntás a qué me dedico y te cuento”, le tiró Soledad.



Tras ese choque, el tema siguió unos minutos más.