Del Potro a abandonar en Shanghai por una lesión

Viernes, 12 de octubre de 2018

El tandilense perdía ante Coric cuando debió retirarse tras sufrir una caída.





Si la gripe que lo complica desde hace varios días no era suficiente, Juan Martín Del Potro sumó un problema más en el Masters 1000 de Shanghai. El tandilense se cayó durante el primer set del partido ante Borna Coric (13°), torció su rodilla derecha y aunque quiso seguir jugando debió abandonar su partido.





Apenas dejó la cancha, Del Potro fue revisado por su equipo de trabajo y el staff médico del torneo. A través de un comunicado, contó además que en los próximos días se someterá a nuevos estudios para determinar el grado de la lesión.



Y dio detalles de lo que sintió. "Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona", explicó.



Una vez que tenga el diagnóstico, Delpo determinará los pasos a seguir en lo que queda de la temporada con el Masters de Londres, al que se clasificó luego de 5 años, como principal objetivo en el horizonte.



El croata estaba arriba 7-5 cuando Delpo dijo basta. El número 4 del mundo se lesionó en el décimo game y probó su resistencia en el undécimo, que duró nueve minutos, pero no pudo aguantar. Coric lo aprovechó, quebró el saque y luego confirmó el set con facilidad.





La caída le provocó a Del Potro un golpe que lo obligó a pedir el ingreso del fisioterapeuta, que lo atendió antes del duodécimo juego. No se trata de la misma rodilla en la que había sentido algún dolor en Beijing, en su debut ante el español Albert Ramos Viñolas.



Ese día estaba pidió asistencia médica para ser atendido por un dolor en la rodilla izquierda. En la definición del segundo punto se fue a la red, pisó mal y sintió un dolor en la articulación, pero fue revisado y recibió el visto bueno para seguir adelante.





El argentino buscaba este jueves el pase a los cuartos de final del Masters 1000 chino, con la intención de seguir sumando puntos en busca de recuperar el lugar en el podio del ranking mundial que perdió tras el US Open. Habrá que ver la gravedad de la lesión y a partir de ello analizará su presencia en los torneos que le quedan hasta fin de año.



Lo que es seguro para Delpo es que ya no podrá conseguir en ese torneo cambiar su puesto 4. No le alcanzará para superar a Novak Djokovic (3°) o Roger Federer (2°) y tampoco sufrirá con Alexander Zverev (5°), aunque el alemán gane el torneo.



Coric se cruzará en cuartos con el australiano Matthew Ebden (51°), vencedor del alemán Peter Gojowczyk (68°).





Antes del choque entre Del Potro y Coric, el que se aseguró un lugar en cuartos fue el suizo Roger Federer (2° en el ranking ATP), máximo favorito del certamen. En un duro partido venció al español Roberto Bautista Agut (28°) por 6-3, 2-6 y 6-4 y en cuartos enfrentará al japonés Kei Nishikori (12°), quien derrotó al estadounidense Sam Querrey (57°) por 7-6 (7) y 6-4.



Otro que tiene asegurado un lugar en cuartos es el serbio Novak Djokovic (3º), quien barrió al italiano Marco Cecchinato (21°) por 6-4 y 6-0. Su rival será el sudafricano Kevin Anderson (8º), vencedor del griego Stefanos Tsitsipas (15º) por 6-4 y 7-6 (1). También sigue en carrera el alemán Alexander Zverev (5º), que no le dio ninguna chance al australiano Alex de Minaur (33°) y le ganó por 6-1 y 6-4. Su próximo rival será el británico Kyle Edmund (14º), que hoy le ganó al chileno Nicolás Jarry (48°) por 7-6 (5) y 6-3.