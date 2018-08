Horóscopo para hoy 14 de agosto 2018 Martes, 14 de agosto de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Aunque son semanas propicias al entendimiento en sus relaciones, riesgo ahora de problemas en una colaboración debido a la difícil situación profesional.



TAURO

No es momento propicio para alentar tratos en el campo laboral, ya que faltará entendimiento. De hecho, posibilidad de ruptura en una negociación.



GÉMINIS

Se encuentra en un periodo propicio al amor, así como para asuntos en beneficio de los hijos. Pero cuidado ahora con aspectos económicos que pueden dañarlos.



CÁNCER

Son semanas en las que puede darse un buen asunto familiar o en beneficio del hogar. Pero atención ahora a los obstáculos que puede poner la pareja.



LEO

No es momento de alentar tratos en el ámbito laboral. De hecho, la tendencia a una reestructuración radical tiende a afectar al buen entendimiento en sus relaciones.



VIRGO

Quizás, debe afrontar la responsabilidad sobre un ser querido en dificultades. Pero atención, ya que ello puede dificultar posibles tratos en una operación económica.



LIBRA

La Luna en Libra, desfavorable con Saturno pero en conjunción con Venus, indica que acusará más problemas familiares. Pero disfruta de facilidades personales.



ESCORPIO

No es momento oportuno para abordar dificultades amorosas o afectivas, ya que podría agudizarlas. De hecho, su bajo tono emocional en la actualidad no lo aconseja.



SAGITARIO

Dificultades económicas para la buena marcha de un asunto que desea. Además, riesgo de frustración en sus aspiraciones, en especial las de índole creativo.



CAPRICORNIO

Saturno en Capricornio, desfavorable con la Luna, indica el riesgo de que dificultades de índole personal puedan perjudicar sus relaciones profesionales y sociales.



ACUARIO

Pueden darse desavenencias en sus relaciones, en especial con algún ser querido. En efecto, problemas que tienden a tomar relieve en la actualidad repercuten en ellas.



PISCIS

Atención a los gastos generados por un proyecto muy positivo pero de difícil evolución. Incluso, podrían causar la ruptura de una negociación beneficiosa.