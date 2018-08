Pagan desde este martes el plus remunerativo de $ 4.500 Martes, 14 de agosto de 2018 La Provincia destina $ 360 millones para este adicional mensual, que alcanza a 75.000 estatales.





La Provincia pagará desde este martes 14 el plus remunerativo mensual de $ 4.500, anunció hoy el gobernador Gustavo Valdés a través de su cuenta de Twitter, con el detalle del cronograma, que se extenderá por tres días.



Martes 14: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Miércoles 15: 4, 5 y 6.

Jueves 16: 7, 8 y 9.



El ministro de Hacienda de la Provincia, Enrique Vaz Torres, afirmó que la Provincia destina $ 360 millones por mes en este beneficio, que, sumados a los $40 millones del plus extraordinario de $ 500, la inversión totaliza $ 400 millones durante los primeros dieciséis días de este mes.

Hasta junio pasado, el Gobierno provincial destinó mensualmente $ 285 millones para el pago del adicional remunerativo, con la decisión de Valdés de elevar el plus remunerativo de $ 3.550 a $ 4.500 a partir de julio, el monto de inversión creció de $ 285 millones a $ 360 millones.

El adicional de $ 4.500 alcanza a 75.000 agentes provinciales, entre activos y pasivos, incluyendo jubilados municipales. El aumento a $ 4.500 del plus remunerativo mensual se formalizó a través del Decreto Nº 1625.

“El gobernador ha comprometido un acompañamiento permanente a los trabajadores para resguardar el poder adquisitivo y mejorar los ingresos, de manera sustentable, responsablemente como lo hemos hecho siempre”, señaló el ministro Vaz Torres.