El investigador Juan Neiff se refirió a la obra que beneficiará a San Luis del Palmar Martes, 14 de agosto de 2018 El ex investigador del Conicet Dr. Juan José Neiff se refirió a la obra de dragado del Riachuelo en una entrevista radial donde se refirió a temas ambientales, del cambio de clima en Corrientes, las lluvias, sequías y otros temas.





Al ser consultado sobre el trabajo que se está haciendo en el arroyo Riachuelo el investigador expresó “de una cosa estoy de acuerdo y es que va aumentar la capacidad de evacuación del agua de la lluvias torrenciales, esto sin duda, ahora si está en condiciones de evacuar semejantes volúmenes, lo vamos a ver una vez que esté funcionando, ahora bien estamos hablando de un volumen de lluvia, entonces sin duda que va acelerar la evacuación, el escurrimiento, y posiblemente los tiempos de permanencia del suelo de adentro de la casa de doña Rosa van a ser menores, si es que se producen”.



“Ese es el beneficio que va a ter un tipo de obra de manejo del canal del Riachuelo- señaló Neiff- ahora si va a ser suficiente o no, eso va a depender en buena medida también de los volúmenes de precipitaciones que ocurran, así como llovió 600 o 700 milímetros en estas localidades en un mes, eso puede volver y a lo mejor pueden ser mayores, no lo sabemos”.



El Dr. Neiff fue investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, hace más de 40 años y estuvo 30 años al frente del CECOAL (Centro de Ecología Aplicada del Litoral) y visitó los estudios de Radio Sudamericana para hablar del medioambiente y de sus trabajos el viernes 10 de agosto.



El investigador profundizó sobre las alterativas posibles para mejorar escurrimientos y los procesos de aplicación “la primera pregunta que hay que hacerse es si es necesario no – señaló Neiff- cualquier acción que hace el hombre tiene impacto, entonces lo primero que tenemos que hacer, si tenemos problemas de anegamiento o inundación tenemos que saber si existe otra forma de solucionarlo

o si la única forma es mediante canalizaciones, rectificación de cauce o dragado de cauce, las tres cosas son diferentes técnicamente y entonces si decidimos que si, en este caso por lo poco que puedo conocer hubo un accionar muy fuerte de la comunidad de San Luis del Palmar y otros grupos, entonces lo que hay que ver es la relación costo beneficio”.



Especificó la tarea que se realiza en el cauce del Riachuelo, “en principio se está haciendo limpieza de cauce y dragado, o sea es sacar la arena, estos lomos de burro que quedan o sea los bancos y darle mayor sección al curso. Tenemos que ver qué hacemos con los sedimentos, tenemos que cuidar de no dañar zonas que sean paisajes de cuidado, en ese caso estamos en el área protegida de San Cayetano, más aún debemos tener esos cuidados, ahora bien la otra es que cuando hagamos ese tipo de acciones vamos a tener que sacrificar seguramente algunos árboles, vamos a tener que aumentar la sección, que es el ancho del canal de escurrimiento y la profundidad, o sea si nosotros aumentamos la profundidad solamente estamos limitados por la pendiente, o sea si hay pendiente en un curso, nosotros tenemos escurrimiento, en el caso de Riachuelo tenemos 90 centímetros por kilómetro y ese es nuestro límite para sacar agua”.