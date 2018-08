El gobernador Valdés inauguró una planta potabilizadora

Martes, 14 de agosto de 2018

El gobernador Gustavo Valdés inauguró la nueva planta de agua potable que duplica la capacidad de suministro en la ciudad de Ituzaingó.





La obra demandó alrededor de 92 millones de pesos, financiados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y forma parte de los compromisos obtenidos por el mandatario provincial ante el presidente Mauricio Macri como compensación por la discriminación que sufrió Corrientes durante el anterior Gobierno nacional. En la jornada también inauguraron pavimento y la refacción integral de dos escuelas.







“Durante mucho tiempo no hubo inversión de la EBY en nuestra provincia, sin embargo aguas arriba (de la represa) veíamos kilómetros y kilómetros de obras”, afirmó Valdés con un casco blanco en su cabeza este lunes al mediodía. El mandatario estaba inaugurando así la nueva planta potabilizadora por la cual la mencionada entidad financió “alrededor de 92 millones de pesos”, según expresó allí.







“Y esas asimetrías nos dolían, pero esa etapa terminó y ahora Yacyretá se convirtió en un instrumento de desarrollo para la provincia de Corrientes”, agregó Valdés, remarcando la importancia de esta planta que “duplica la capacidad de abastecimiento en la localidad”, reconociendo que la necesidad de agua potable en la zona está cubierta en un 70 por ciento. “Pronto vamos a llegar al 100 por ciento”, prometió luego







Valdés aseguró que “esta obra podemos inaugurarla hoy, porque por primera vez tenemos un Presidente de la Nación que nos escucha” y señaló que esta planta forma parte las gestiones que encaró ante Macri, quien se comprometió así a conseguir que la EBY destine “1.000 millones de pesos para Corrientes”.







El mandatario provincial consideró que ello “es una compensación” por la asimetría que acusó y sostuvo que en ese contexto también buscará obtener “regalías” para la provincia. “Pero hoy tenemos ya agua potable y es un primer paso”, insistió Valdés para dar cuenta que la nueva relación con la EBY y el Gobierno nacional posibilitarán otros beneficios.







En este sentido, asumió la responsabilidad de generar “los proyectos ejecutivos para un aeródromo, un puerto, el tratamiento costero, cloacas y puentes para Ituzaingó”. Estas y otras obras para los vecinos municipios de Itá Ibaté e Isla Apipé completarían los 1.000 millones que la EBY se comprometió a destinar en la zona, de acuerdo a lo señalado por Valdés, quien agradeció el buen diálogo para ello, mantenido con el anterior director Ejecutivo de la entidad, Humberto Schiavoni y con el actual, Martín Goerling.







Primera etapa de la planta







La planta potabilizadora se ubica a la vera de la avenida 9 de Julio, muy cerca del ingreso a la ciudad. Junto a Valdés estuvieron en este acto inaugural, el intendente Eduardo Burna; el interventor de la Administración Provincial de Obras Sanitarias, Arturo Vázquez; los ministros de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de Obras Públicas, Bernardo Rodríguez; de Industria; Raúl Schiavi y de Seguridad, Juan José López Desimoni; el presidente del Concejo Deliberante local, Manuel Valdés y jefes técnicos de la planta potabilizadora y de la EBY.







Allí, Vázquez anunció que la obra inaugurada en la ocasión es una primera etapa y que finalizado el proyecto, “se triplicará la capacidad de la vieja planta” que suministraba agua potable a la ciudad, con lo cual, “se podrá cubrir perfectamente la demanda del verano, ya que la estadía de los turistas triplican la población”. Por su parte, Burna reconoció que “esto nos resuelve un montón de problemas y nos posibilita potenciar la forestoindustria y el turismo”.







En este sentido, el jefe comunal anunció que “en los próximos días vamos a inaugurar una subestación con capacidad de 30 megavatios” y que “se prepara la licitación de dos centros de distribución”, en materia de obras energéticas que la EBY también financiará para el lugar, al igual que la planta de líquidos cloacales, que “pronto estará lista”, según indicó. Burna concluyó que “estos son los primeros resultados de lo que iniciamos en 2.016, gracias al cambio de gestión”.







Pavimento y Centro de Ex Combatientes







En tanto, Valdés y Burna inauguraron también durante la mañana de esta jornada el pavimento intertrabado en la calle Entre Ríos, donde desde su intersección con Antártida se construyeron 200 metros de cordón cuneta y se colocaron 2.000 metros cuadrados de adoquines de hormigón. Mientras que las actividades oficiales de este lunes en la ciudad de Ituzaingó culminaron con una visita al Centro de Ex Combatientes que construye el Gobierno provincial en el barrio Santa Rita, mediante una inversión $ 5.511.613.







Refacciones en escuelas







Cabe mencionar también que previamente, el mandatario provincial inició su agenda de este lunes en Ituzaingó, inaugurando las refacciones integrales de los respectivos edificios de la Escuela N° 71 “José Ramón Mariño” y del Colegio Secundario “Juan Bautista Alberdi”, donde además se habilitó en la ocasión un tinglado para el playón deportivo (ver aparte).