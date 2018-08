Cris Morena mandó al frente a la China Suárez con un ex Lunes, 13 de agosto de 2018 La productora habló sobre como será el homenaje a su hija Romina Yan y reveló un dato pícaro sobre un romance pasado de la pareja de Benjamín Vicuña.





Este lunes, Cris Morena visitó a Verónica Lozano en Cortá por Lozano para anticipar como será ViveRo, el homenaje que la productora le realizará a su hija, Romina Yan.



Allí, Cris habló sobre como será el especial y recibió un saludo muy especial: el de Eugenia “China” Suárez.



Luego de escuchar el mensaje de la actual pareja de Benjamín Vicuña, Cris aseguró: “Amo a esa mujer, la quiero mucho. Con todas tus caprichos, tus locuras, no sabés lo que te quiero Eugenia. Y cuando ella habla me acuerdo de todas las que hizo”.



Ante esto, Lozano le preguntó por los pícaros recuerdos que tenía de la China y la productora miró a cámara y le habló directamente a Suárez: “Acordate… ¡que no escuche Benja! Acordate con Tacho”, en relación a su romance con Nicolás “Tacho” Riera, su compañero en Casi Ángeles.



“Eran dos fuegos. Me acuerdo los gritos en el pasillo. Yo decía ‘¿por qué esta tanada?’”, reveló.



“Me encanta la familia que armó, sus dos hijas que son bellas y me encanta que esté conmigo ese día. Hay ciertas personas que necesito que estén a mi lado”, concluyó sobre la “China”.









Homenaje. Sobre el especial que hará sobre Romina Yan, Cris sentenció: “No tengo que llorar porque en realidad es muy alegre todo esto. Es transitar el dolor desde un lugar de vida”, le dijo a Lozano y agregó que “recordar es volver a pasar por el corazón, pero me encuentro con los músicos, con la gente de vestuario, me dicen ‘Cris es como volver 25 años atrás’”.



“Estoy viendo todo el tiempo videos y fotos, eligiendo qué va y qué no va. Va a haber muchas cosas inéditas de nuestras vidas personales, que nadie vio, que por primera vez van a estar en las pantallas. Y elegir cada una de esas fotos, de esos videos, de esos recuerdos, o de esas palabras, te moviliza muchísimo, pero también es tenerla vida conmigo todo el tiempo”, detalló Cris sobre el especial, que será un show a beneficio que se realizará el 5 de septiembre en el Gran Rex, día en el que Romina cumpliría 44 años.



El homenaje contará con la presencia de casi todos los actores con los que ha compartido ficción como Agustina Cherri, La China Suárez, Luisana Lopilato y Nicolás Vázquez, Abel Pintos, Axel, Lali Espósito, Marcela Kloosterboer, Eugenia “China” Suárez, Facundo Arana y Peter Lanzani, entre otros.





Quienes también participarán del emotivo show serán los nietos de Cris: Valentin Giordano, Azul Giordano, Franco Giordano.“A los primeros que les pregunté fue a ellos y me puso feliz saber que querían hacerlo. Van a estar y va ser una gran sorpresa”, reveló.



“Ellos lo han tomado, hasta ahora, con una naturalidad increíble. No sé lo que va a pasar, cómo va ser su reacción cuando se encuentren cerca del homenaje. Yo la siento todo el tiempo en mi piel y se mueve una energía poderosísima”, contó.