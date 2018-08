Marina Calabró explicó por qué renunció a Intrusos

Lunes, 13 de agosto de 2018

La panelista habló de las repercusiones por su salida del programa de América. Su charla con Jorge Rial y las razones de su adiós.





Después de que se conociera la inesperada noticia de su renuncia a Intrusos, Marina Calabró se había llamado a silencio. La gerenta de contenidos de América, Liliana Parodi, explicó los motivos de la salida, pero faltaba la voz oficial de la panelista.



“Me cuesta a mí también asimilar esta noticia, la verdad es que pasé un fin de semana rarísimo, lloré todo el finde. Porque una cosa es tener una decisión tomada y comunicada, tanto a Liliana Parodi, a Rial y a mis compañeros, que algunos se sorprendieron más, otros menos… pero bueno, el hecho de que se hiciera público tiene otro impacto, incluso para mí. Ángel me guardó el secreto dos meses, se lo agradezco, después lo contó sin mandarme un mensaje…”, expresó la menor de las Calabró en Los Ángeles de la Mañana, y agregó: “Fue en algún punto liberador y en otro punto te enfrenta a la decisión consumada, más allá de que estaba la decisión tomada”.



“Mi decisión viene de hace mucho tiempo, meses por no decir un año largo. Es un proceso interno muy personal, es una sensación individual de ciclo cumplido, que no tiene tanto que ver con la coyuntura del programa ni con los últimos meses y mucho menos con Moria”, aclaró Marina al explicar las razones de su partida.



En ese sentido, expresó: “A veces es necesario sacudirse un poco a uno mismo. Por eso digo que soy yo, ni el canal, ni Jorge. Rial me entendió, él me conoce, algo notaba y está bueno que esto sea en los mejores términos. Ahora no tengo nada en mente, no reniego del espectáculo, si viene algo con estructura de magazine también me gusta, pero sobre todo quiero salir de la zona de confort, que para mí es América ¿Viste cuando necesitás salir de la casa de mamá y papá? Es un poco eso”.